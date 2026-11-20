Los Mossos d’Esquadra han arrestado este viernes en Santa Coloma de Farners (Girona) a un hombre por ciberacoso sexual a menores y por falsificación documental. Las autoridades catalanas comunicaron que el acusado ya había sido investigado y detenido por los mismos hechos en 2014 y 2017.

En este caso, el hombre se presentaba como profesional de la moda, en concreto de marcas de ropa de renombre internacional, para contactar con los menores de edad y después acosarlos con intenciones sexuales. Por ahora, según los agentes, son hasta siete las víctimas afectadas, así que la causa permanece abierta, ya que además se han interpuesto otras denuncias de este tipo.

Detenim un home a Santa Coloma de Farners per ciberassetjament a menors. Ja tenia antecedents per fets similars. Es feia passar per fotògraf de marques comercials de roba de reconegut prestigi internacional per captar-los i aconseguir imatges de contingut sexual. https://t.co/DK38xzZABk — Mossos (@mossos) November 20, 2026

La operación comenzó a mediados de 2025 después de que los Mossos recibieran una denuncia de características similares y la detención ha llegado gracias a la Unidad de Investigación de Mollerussa (Lérida). Una menor presentó a las autoridades una serie de mensajes, en los que una supuesta mujer le obligaba a convencer a amigas suyas para que se hicieran fotos mientras se probaban ropa. El varón la amenazaba con que, si ella se negaba, difundiría imágenes delicadas de una de sus amigas.

Este hecho alertó a los agentes de forma inmediata, ya que encajaba con el ciberacoso a menores de edad (child grooming). Después de este primer indicio, recibieron más denuncias parecidas que apuntaban al mismo autor. Finalmente, tras pistas, pruebas e indagaciones, concluyeron que el acosador vivía en Gerona, lugar en el que podría haber más víctimas.

¿Cuál es la condena por ciberacoso?

En España, el ciberacoso puede acarrear penas de entre tres meses y dos años de prisión o multas económicas, dependiendo de la gravedad de los hechos y de las circunstancias en las que se produzca. Aunque el Código Penal no recoge un delito específico denominado ciberacoso, estas conductas pueden encuadrarse en el delito de acoso recogido en el artículo 172 ter. Este contempla penas de tres meses a dos años de prisión o multas de seis a 24 meses para quienes acosen de forma insistente y reiterada a otra persona, alterando el normal desarrollo de su vida cotidiana mediante llamadas, mensajes, redes sociales o cualquier otro medio de comunicación.

La condena puede ser mayor si el comportamiento incluye amenazas, coacciones, difusión de imágenes íntimas sin consentimiento o revelación de secretos. En estos casos, los responsables pueden enfrentarse a penas adicionales en función del delito cometido. Para que una conducta sea considerada acoso penalmente relevante, no basta necesariamente con enviar un mensaje ofensivo o realizar una publicación aislada, sino que debe existir una conducta reiterada que provoque una alteración significativa en la vida de la víctima.