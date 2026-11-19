La Guardia Civil ha detenido en Valencia a dos jóvenes de 19 y 20 años, cuya nacionalidad no ha trascendido, como presuntos responsables de la estructura de apoyo de Blocus en España. Es decir, del fenómeno delincuencial que aprovechaba las protestas para organizar el saqueo de comercios y otros actos violentos. Los detenidos, según la Guardia Civil, forman parte del círculo más cercano al fundador e ideólogo de Blocus, detenido a su vez en Picaña (Valencia) el pasado 30 de octubre. Y habían desempeñado funciones relacionadas con la coordinación de las actividades, la ocultación de las identidades de sus responsables y la adopción de medidas que dificultaran la investigación en torno a Blocus.

Según la Guardia Civil, uno de los detenidos habría creado una cuenta de mensajería utilizando técnicas destinadas a dificultar su identificación. Desde ese perfil, el detenido habría participado en la dirección del grupo en que se coordinaban las convocatorias y se transmitían las instrucciones para los saqueos.

El segundo detenido era supuestamente el encargado de implementar medidas de seguridad que impidieran que el principal responsable y organizador del movimiento fuera identificado. Así, habría propuesto volver a grabar con varias personas el vídeo en que el joven detenido el pasado 30 de octubre se presentaba públicamente como líder de Blocus, al objeto de dificultar la identificación de la autoría del contenido original.

Además, la Guardia Civil ha podido desvelar otros métodos empleados para obtener información de terceros. Así, uno de los detenidos habría difundido enlaces que aparentaban dirigir a vídeos de una conocida red social cuando, en realidad, al acceder a ellos se activaba una cámara de teléfono móvil y se enviaba una foto del usuario sin que este último tuviera conocimiento de ello.

Los investigadores han constatado también que uno de los investigados habría borrado decenas de mensajes en las horas previas y posteriores a la detención del líder de Blocus, el pasado 30 de octubre.

Se da la circunstancia de que, desde la detención del líder de Blocus, el movimiento no ha vuelto a llevar a cabo ninguna de las movilizaciones violentas que tenía convocadas.