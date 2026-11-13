Otro menor detenido en Castellón por su relación con Blocus es puesto en libertad a las pocas horas

Agentes de la Policía Nacional han detenido este viernes en Castellón a un menor de 16 años y nacionalidad española como presunto miembro del movimiento denominado Blocus VLC (Blocus Valencia). Al detenido se le imputaban los supuestos delitos de conspiración para la comisión de desórdenes públicos, conspiración para llevar a cabo delitos contra el patrimonio y pertenencia a grupo organizado. El joven ha sido puesto en libertad a las pocas horas, tal como ha podido confirmar OKDIARIO de fuentes próximas al caso.

Blocus es el nombre de una red de cuentas anónimas en redes sociales que bajo ese nombre, hace un par de semanas difundió llamamientos para saquear tiendas y generar disturbios en las principales ciudades. Entre ellas, Valencia, donde días antes de producirse la movilización que planeaba, fue descabezado con tres detenciones. Entre ellas, la de su cabecilla.

Pero, este viernes, en Castellón se ha producido una nueva detención relacionada con Blocus. La de un joven que presuntamente efectuaba labores de coordinación junto a otros participantes, llamando, según la Policía, a cometer incendios y cortar las calles con el fin de saquear los comercios de la tercera ciudad de España en el fallido intento de movilización de Blocus, el pasado 31 de octubre. Sin embargo, en este caso, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes próximas al caso, el detenido ha sido puesto en libertad.

Con anterioridad a esa detención se habían producido otras tres, tal como ha venido publicando OKDIARIO. El pasado 28 de octubre, la de un menor de 17 años como presunto creador de los canales de comunicación de Blocus, para quien la Fiscalía de Menores decretó el ingreso en un centro de menores.

Dos días más tarde, el 30 de octubre, fue detenido otro joven, de 18 años, en Alfafar, en Valencia, para quien el juez decretó el ingreso en prisión. Finalmente, el mismo 31 de octubre, fue detenido un tercer joven, también menor de 16 años, en las inmediaciones de la Plaza de Toros de Valencia. Portaba guantes, una prenda para tapar su rostro y un teléfono móvil, que le fue intervenido.

Finalmente, este viernes se ha detenido y puesto en libertad al menor antes citado. Pero la Policía Nacional mantiene la investigación abierta para el total esclarecimiento de los hechos.