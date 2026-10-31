Prisión provisional para el líder de Blocus en España tras llamar a saquear comercios en varias ciudades

Dictan prisión provisional para el jefe y fundador del grupo ‘Blocus’ en España tras llamar a saquear comercios en varias ciudades. El Juzgado de Instrucción número 2 de Torrent ha decretado la resolución este sábado después de que el sospechoso fuera detenido en Picanya (Valencia) el pasado viernes, por liderar una organización criminal dedicada a incitar a desórdenes públicos y saqueos comerciales.

La magistrada de guardia ha decretado el ingreso en prisión provisional y sin fianza del presunto cabecilla del grupo conocido como ‘Blocus’ este sábado. Esta prisión provisional será de carácter comunicado, con la única excepción del acceso a los ordenadores o cualquier otro tipo de dispositivo en el centro penitenciario que le permita acceder a redes sociales de cualquier clase.

Al detenido se le acusa de los delitos de organización criminal destinada a la incitación para cometer desórdenes públicos, robos con fuerza en comercios y daños, sin perjuicio de una ulterior calificación jurídica. Tras publicar en redes sociales un comunicado de la organización amenazando con nuevos disturbios violentos y pillajes para este fin de semana en diferentes capitales españolas, la Guardia Civil procedió a su detención el pasado viernes.

Detenciones en toda España

En una megaoperación en 18 ciudades españolas por parte de la Guardia Civil y la Policía Nacional, se ha desarticulado la organización que llamaba al saqueo masivo tras los graves altercados que vivió la ciudad de Barcelona el sábado pasado, la cual se ha cobrado la detención del líder de Blocus en España, un joven español de origen pakistaní de 20 años apodado Fuck AEAT (Que se joda Hacienda) y de sus lugartenientes en Barcelona, Lérida y Valencia.

La Policía Nacional ya había detenido al creador de Blocus Valencia, un menor senegalés de 17 años, y a otro de sus cabecillas, un joven español de 18 años. El líder había creado dos grupos en redes sociales —entre WhatsApp y Telegram—, uno de ellos con más de 400 seguidores, a los que pedía provocar incendios para despistar a la policía.

Por su parte, agentes de la Ertzaintza detuvo al líder de Blocus Bilbao, acusado de incitar a provocar altercados el pasado sábado. Se trata de un joven de 20 años que utilizaba Instagram y un canal de Telegram para reclutar seguidores, señalar comercios de la Gran Vía como objetivos de robos e instruirlos en la fabricación de explosivos caseros. El juzgado de guardia de Bilbao ha acordado este sábado su libertad provisional sin fianza. El juez ha impuesto al investigado la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado y cuantas veces sea llamado durante la instrucción del procedimiento.

En Cataluña, protagonista de los primeros disturbios, los Mossos d’Esquadra han detenido a tres personas: el líder de Blocus Barcelona, un menor de 17 años de San Sadurní de Noya, otro joven de 18 años en la capital catalana; y al líder de Blocus Lérida, vecino de esa provincia. Todos están acusados de difundir y alentar los disturbios y saqueos en Barcelona del pasado sábado, 24 de octubre.