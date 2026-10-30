Ofensiva policial para parar los saqueos de Blocus este fin de semana: detenido su máximo líder, español de origen pakistaní

Menos de 24 horas le ha durado la alegría al líder en España de los saqueadores de Blocus. La Guardia Civil le ha detenido en Picanya (Valencia) tras publicar en redes el primer comunicado de la organización amenazando con nuevos disturbios violentos y pillajes este fin de semana.

Con su detención, la Policía Nacional ha descabezado de un plumazo la organización de saqueadores de Blocus, se trata de un joven español de 20 años apodado Fuck AEAT (Que se joda Hacienda), detenido horas después de publicar, encapuchado, el primer comunicado de la organización de ladrones.

La ofensiva policial para detener los saqueos previstos en 18 ciudades españolas este fin de semana, tras los graves altercados que vivió la ciudad de Barcelona el sábado pasado, se ha cobrado ya la detención del líder de Blocus en España y de sus lugartenientes en Barcelona, Lérida y Valencia.

Ofensiva policial en toda España

Tras los disturbios de Barcelona en los que 23 comercios fueron saqueados y se registraron 132 detenidos, la Policía le ha declarado la guerra a Blocus y lleva a cabo una ofensiva en toda España contra la infraestructura de los saqueadores.

La Policía Nacional ya había detenido hace unas horas al creador de Blocus Valencia, un menor senegalés de 17 años, y a otro de sus cabecillas, un joven español de 18 años. El líder había creado dos grupos en redes sociales, uno de ellos con más de 400 seguidores, a los que pedía provocar incendios para despistar a la Policía.

Detenidos en Bilbao, Barcelona y Lérida

La Ertzaintza, por su parte, ha detenido al líder de Blocus Bilbao, acusado de incitar a provocar altercados este sábado. Se trata de un joven de 20 años que utilizaba Instagram y un canal de Telegram para reclutar seguidores, señalar comercios de la Gran Vía como objetivos de robos e instruirles en la fabricación de explosivos caseros.

En Cataluña, los Mossos d’Esquadra han detenido a tres personas, el líder de Blocus Barcelona, un menor de 17 años de San Sadurní de Noya, otro joven de 18 en la capital catalana; y al líder de Blocus Lérida vecino de esa provincia. Todos están acusados de difundir y alentar los disturbios y saqueos en Barcelona del pasado sábado, 24 de octubre.

Detenidos en Tenerife

La Guardia Civil también se ha sumado a esta gran ofensiva contra Blocus. Hay dos arrestados en Tenerife acusados de ser los cabecillas de Blocus Tenerife e impulsar saqueos, sabotajes y agresiones en el marco del movimiento delictivo.

Los arrestados empleaban herramientas de comunicación cifrada para eludir el rastreo policíal y difundían indicaciones para cometer actos vandálicos y de sabotaje y para desbordar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.