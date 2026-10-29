El líder de Blocus amenaza con más violencia: «Somos un movimiento radical, a las protestas pacíficas no les hacen caso»

«Buenas noches, soy Fuck AEAT («Qué se joda Hacienda») y supongo que ya me conoceréis, ya que últimamente se habla de Blocus y los medios se dedican a desinformar», así se presenta por primera vez ante el público el líder de los saqueadores de Blocus en Barcelona y España.

Tras la detención de uno de los responsables de los canales que convocan a los saqueos en Valencia, el líder del movimiento en Barcelona y resto de España ha lanzado un comunicado en el que intenta justificar el pillaje en comercios de toda España como una suerte de justicia social.

«Hemos venido a hablar, quiero hablar de la verdad de Blocus, una serie de protestas que «ha hecho el caos» en toda Francia y una gran minoría hizo lo que hizo aprovechando su situación, saqueando tiendas, pero solo se informó para crear miedo en toda la ciudadanía», sostiene el enmascarado, ocultando su rostro con un pasamontañas y unas gafas de sol y leyendo el discurso con dificultad.

«No somos judíos, ni nazis»

«Me toca hablar con la verdad, a pesar de que ciertos partidos políticos se aprovechan de nosotros para culpar a ciertas etnias, pero la verdad, no somos ni judíos ni nazis, ni de ningún partido político, solo somos ciudadanos como vosotros que diariamente estamos siendo jodidos y ellos aprovechándose de nuestros impuestos para dejarnos jodidos».

A continuación, el líder de Blocus Barcelona intenta justificar los saqueos, negando que ese sea su objetivo principal, olvidando que en sus canales privados donde organizan los saqueos se señalan los comercios que van a ser asaltados.

«Nos vemos obligados a ser radicales»

«No podemos acceder a una vivienda digna y ni siquiera tenemos una buena sanidad; nos están jodiendo. Se ríen en nuestras caras para hacer lo que quieren con nuestro dinero. Nuestro objetivo no es robar a currantes ni crear destrozos, y nos hemos visto obligados a hacer este movimiento más radical para que nos escuchen, y he decidido dejar este mensaje para recordaros que los medios nos comen la cabeza».

El sujeto, una de las personas más buscadas por la Policía en España, acaba su discurso burlándose de todos y haciendo referencia a la campaña de saqueos convocada por Blocus en 18 ciudades de España el próximo fin de semana: «Nos veremos este sábado, igual no, igual sí. No estoy en España, igual ni en Europa. Nos veremos, buenas noches».