Madrid se prepara para un segundo intento de incendios y pillaje en el centro de la ciudad los próximos días 30 y 31 de octubre. Los saqueadores de Blocus, que tanto éxito tuvieron en Barcelona el pasado sábado, fueron neutralizados en Madrid por el acertado despliegue policial. Ahora vuelven a la carga con más fuerza: «El 31 volvemos más fuertes y más organizados; no podemos fallar. Más gente, mejor organización, más apoyo entre todos, misma lucha y más fuerza».

Las convocatorias en redes sociales para esta nueva ola de saqueos no dejan lugar a dudas de sus intenciones en la capital; han activado nuevas cuentas y perfiles para reclutar más aspirantes a delincuentes y ya avisan que solo desvelarán el lugar de reunión para comenzar el pillaje con una hora de antelación.

Los saqueadores ya lo intentaron el pasado sábado 24 de octubre, pero sufrieron un duro revés. Así lo confiesan en sus perfiles de redes sociales: «Hoy nos han ganado, no es el final, es solo un golpe» y «La Policía lo ha tenido todo controlado, cortes de calles, despliegue policial, identificaciones, cargas y porras, varios detenidos».

Blocus comenzó en Madrid

La derrota en Madrid es especialmente dolorosa para los saqueadores, ya que fue precisamente en la capital donde arrancaron las primeras convocatorias para el incendio y el pillaje en las calles de España.

El informe del sistema operativo de IA Golden Owl desarrollado por la startup española Datintel S.L. ha averiguado que el movimiento de saqueadores arrancó el 5 de octubre en Madrid como una imitación de los disturbios de Francia.

El informe ha dejado al descubierto las tripas de Blocus y su primera derrota en la capital, así se pronuncian en sus chats privados sobre el pasado 24 de octubre: «Se lo han llevado todo (la Policía): el control de la plaza, el orden en la ciudad, las detenciones y el miedo en muchos, pero eso no se acaba aquí».

Si entonces fueron 20 perfiles o cuentas de TikTok las que convocaron a los primeros saqueos en Madrid y Barcelona, la situación ha escalado de forma preocupante para el próximo fin de semana de octubre. Ahora son más de 70 perfiles convocantes reclutando saqueadores para provocar el caos en 18 ciudades de España.

Ahora a por los policías

En el centro de todo, Madrid. Ese es el objetivo principal de los saqueadores:

Más gente, mejor organización, más apoyo entre todos, misma lucha y más fuerza». Y ahora los comercios de lujo y de marca no son el único objetivo.

Los chats privados de los saqueadores, sacados a la luz por el informe de la consultora, también ponen en su mira a los policías y hablan abiertamente de causar bajas entre los agentes: «Hay que secar a los polis y quitarles las porras».

Los saqueadores no olvidan lo más importante: el pillaje. Como en su convocatoria del pasado 24 en Madrid, «Plan para el sábado 24 visitar JD y la tienda de Apple», están planeando cómo romper con más facilidad los cristales de los comercios del centro de la ciudad.