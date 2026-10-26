70 de los 76 menores detenidos por los saqueos de Barcelona ya están en libertad

La inmensa mayoría de los menores detenidos por los violentos saqueos del pasado sábado en el centro de Barcelona ya están en libertad. La autoridad judicial ha dejado libres a 70 de los detenidos menores y ha decretado el ingreso en centros de internamiento para seis de ellos. Otros 20 menores tienen prohibido asistir a más concentraciones.

En total, los Mossos d’Esquadra detuvieron a 130 personas por los altercados y los saqueos que colapsaron el centro de la ciudad el pasado fin de semana. De los 54 mayores de edad (siete de ellos mujeres), 40 están desfilando por los juzgados catalanes desde primera hora de la mañana.

Un total de 23 comercios fueron saqueados por los alborotadores convocados por 20 cuentas anónimas en la red social TikTok. Esas cuentas reclutaron a cientos de jóvenes, muchos menores de edad, y los redirigieron a grupos privados de WhatsApp donde se les daba instrucciones como ir vestidos de negro por completo o se marcaban los comercios que serían objetivo de saqueos. Para este fin de semana ya se han detectado 70 cuentas similares llamando a nuevos saqueos en 12 ciudades españolas.

Las familias de los menores «pagarán»

El presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, ya ha advertido que todos aquellos que participaron y organizaron los altercados de la noche de este sábado en Barcelona «pagarán un precio», también las familias de los menores involucrados. Illa aseguró que Cataluña va a responder «a la violencia como siempre, con la ley en la mano».

La impunidad con la que los menores saqueadores se mueven entre los altercados y se graban vídeos presumiendo del botín obtenido ha levantado ampollas en la sociedad catalana, hasta el punto de provocar la respuesta institucional del presidente de la Generalitat.

En medio del caos de protestas, disturbios y robos en Barcelona, un grupo de jóvenes aparentemente magrebíes se ha grabado con total descaro, riendo y presumiendo de lo que acaban de hacer: saquear tiendas. Algunos vídeos que circulan por redes muestran exactamente esa actitud de chulería.

En uno de esos vídeos jóvenes de aspecto magrebí caminan por una calle de Barcelona de noche, se graban en primer plano, se ríen, se chulean de lo que han robado en una tienda de componentes informáticos y se tapan la boca en gestos de risa o sorpresa fingida, y hacen señas a cámara.

«Esto es para ti, norteafricano», le dice uno de los presuntos asaltantes a otros jóvenes de aspecto magrebí al otro lado de la pantalla. En la pantalla dividida se ve el botín en acción: gente corriendo con objetos, entrando y saliendo de locales, el desorden típico de un saqueo.