Saqueadores magrebíes se chulean de lo que han robado en tiendas de Barcelona: «Esto es para ti, norteafricano»

En medio del caos de protestas, disturbios y robos en Barcelona, un grupo de jóvenes aparentemente magrebíes se ha grabado a sí mismo con total descaro, riendo y presumiendo de lo que acaban de hacer: saquear tiendas. Algunos vídeos que circulan por redes muestran exactamente esa actitud de chulería.

El uno de esos vídeos, colgado en la cuenta de @PoliciaSXXI es muy explícito. Jóvenes de aspecto magrebí caminan por una calle de Barcelona de noche, se graban en primer plano, se ríen, se chulean de lo que han robado en una tienda de componentes informáticos y se tapan la boca en gestos de risa o sorpresa fingida, y hacen señas a cámara.

«Esto es para ti, norteafricano», le dice uno de los presuntos asaltantes a otros jóvenes de aspecto magrebí al otro lado de la pantalla. En la pantalla dividida se ve el botín en acción: gente corriendo con objetos, entrando y saliendo de locales, el desorden típico de un saqueo. Todo mientras ellos posan y se chulean, conscientes de que están siendo grabados y, aparentemente, sin miedo alguno a las consecuencias.

En otro vídeo varios chicos que parecen menores —algunos con la cara cubierta por pasamontañas o capuchas, otros a cara descubierta— se agrupan de noche frente a un local cerrado. Se ríen, se empujan entre ellos y hablan presumiendo de la fechoría.

Uno defiende que «no es robo con fuerza». Otro dice tranquilamente que se van a Marruecos «del 29, inshallah» («si Dios quiere»). Hay bromas sobre que a alguien «se le ha visto la cara», comentarios de que uno «sólo trafica» y no hace boxeo, y se enseñan en el móvil imágenes de fuegos y multitudes. El tono es de celebración, de impunidad, como si estuvieran contando una anécdota divertida entre amigos.