Encapuchados saquean comercios y queman barricadas en Barcelona y los Mossos blindan la plaza de Cataluña

Grupos de encapuchados han provocado incendios, saqueos y destrozos este sábado por la tarde y noche en la plaza de Cataluña de Barcelona y sus alrededores. Los Mossos han realizado cargas y varias detenciones y han comenzado a despejar la zona. Hacia las 21:45 horas ya no quedaban fuegos activos, aunque los furgones seguían rodeando la plaza y permanecían algunos alborotadores dispersos.

Los encapuchados, en su mayoría vestidos de negro, han quemado papeleras y derribado motos. En el cruce de la calle Vergara con la plaza han amontonado motocicletas, pequeños contenedores y papeleras para levantar una barricada y prenderle fuego.

Los destrozos han alcanzado escaparates, dos marquesinas de autobús y un semáforo. Numerosas motos y bicicletas han quedado tiradas por el suelo o quemadas en las barricadas. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran también el saqueo de una tienda de informática.

Tras las primeras cargas, los alborotadores se han dividido en grupos y han continuado los enfrentamientos con la policía y los daños en las calles próximas. Los Mossos han confirmado varias detenciones, sin precisar por ahora el número de arrestados.

Los agentes también han evacuado hacia las bocas de metro a clientes y trabajadores que se habían encerrado en algunas tiendas para protegerse. La Guardia Urbana ha cerrado los accesos, desde Urquinaona hasta la plaza de la Universidad, mientras los comercios bajaban las persianas.

La plaza también ha acogido esta tarde una concentración no autorizada de decenas de estudiantes, convocados por redes sociales bajo el lema Instituts Indignats, una adaptación del nombre del movimiento estudiantil francés Lycéés Indignés. En el círculo central continúa la acampada por la vivienda, que poco antes de las 18:30 horas no se había visto afectada por las cargas.

Los Mossos piden evitar la zona

Los Mossos han difundido hacia las 20:30 horas una advertencia para que nadie se acerque a la plaza de Cataluña ni a sus inmediaciones.

«Grupos violentos de personas con la cara tapada queman contenedores, vandalizan mobiliario urbano y lanzan piedras contra la policía», han señalado en redes sociales.

Grups violents de persones amb la cara tapada cremen contenidors, vandalitzen mobiliari urbà i llencen pedres contra la policia a les immediacions de la Plaça Catalunya de Barcelona i voltants. Recomanem que no us hi acosteu per la vostra seguretat https://t.co/mYaAYFzdPD — Mossos (@mossos) October 24, 2026

La policía ha pedido a los turistas que abandonen la plaza. Establecimientos como Zara han protegido sus escaparates y entradas para evitar daños.

Illa condena los ataques

El presidente del Gobierno catalán, Salvador Illa, ha condenado de forma «rotunda» los disturbios y ha expresado su respaldo a los Mossos en un mensaje publicado en X.

Illa ha defendido el derecho a protestar, pero ha advertido de que este no ampara las agresiones, la intimidación ni los destrozos: «La violencia no tiene cabida en Cataluña. Nunca. Quiero agradecer el trabajo de los @mossos d’Esquadra por proteger a la ciudadanía y al comercio. Protestar es un derecho democrático. Agredir, intimidar o causar destrozos no lo es. No hay ninguna causa que justifique la violencia. Quien protesta ejerce un derecho. Quien agrede o destroza, lo vulnera. Y eso merece una condena rotunda. Nos aseguraremos de que quien lo haga, lo pague».

La violència no té cabuda a Catalunya. Mai. Vull agrair el treball dels @mossos d’Esquadra per protegir la ciutadania i el comerç. Protestar és un dret democràtic. Agredir, intimidar o causar destrosses no ho és. No hi ha cap causa que justifiqui la violència. Qui protesta exerceix un dret. Qui agredeix o destrossa, el vulnera. I això mereix una condemna rotunda. Ens assegurarem que qui ho faci, ho pagui. — Salvador Illa Roca (@salvadorilla) October 24, 2026

Disturbios en Francia

Los incidentes de Barcelona coinciden con un sábado de nuevas protestas y disturbios en Francia. Aunque la mayoría de las manifestaciones han transcurrido pacíficamente, al terminar se han registrado enfrentamientos en París, Lyon, Marsella y Burdeos, entre otras ciudades.

Las autoridades francesas han desplegado 70.000 agentes. En París, la Policía ha utilizado cañones de agua contra grupos que lanzaban objetos. En Burdeos, algunos manifestantes han arrancado adoquines para arrojarlos contra los policías.

El temor a que se repitan los saqueos del pasado fin de semana también ha marcado las protestas de este sábado en Italia. Miles de personas han salido a la calle contra el coste de la vida, el precio de la vivienda y el gasto militar, con vigilancia reforzada en estaciones y zonas comerciales.

Feijóo: «¿Queremos los disturbios de Francia?»

Los disturbios franceses habían centrado, horas antes de los incidentes de Barcelona, una advertencia de Alberto Núñez Feijóo: «¿Queremos también los disturbios de Francia?», ha preguntado el presidente del PP durante un acto de precampaña en Vigo.

Feijóo se refería a los altercados de esta semana en La Coruña, donde coincidieron un acto de Vox y una protesta. Ha condenado la violencia política, criticado a quienes intentan imponer sus posiciones mediante la intimidación y expresado su apoyo a las fuerzas de seguridad.