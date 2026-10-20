El Ayuntamiento de Barcelona del socialista Collboni corta la luz a los acampados en la plaza de Cataluña

El Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por el socialista Jaume Collboni (PSC), ha cortado el suministro eléctrico a la acampada ilegal por el derecho a la vivienda instalada en la plaza de Cataluña. La decisión se ha producido este martes, cuando la protesta cumple ya tres semanas y supera las 600 tiendas de campaña. Según el consistorio barcelonés, el corte se ha ordenado tras un informe de los Bomberos de Barcelona que alertaba de un «riesgo inminente para la seguridad de las personas», ya que los acampados se habrían conectado de forma ilegal («pinchada») a la red eléctrica de la plaza, de manera precaria y sin las garantías técnicas necesarias.

Por ello, los Bomberos recomendaban el «corte inmediato» del suministro para garantizar la integridad de los participantes. Desde la acampada rechazan de plano esta justificación. La portavoz de los okupas, Kiara Monrroy, ha denunciado que no se les informó de ningún riesgo eléctrico y que la medida busca forzar la disolución del campamento. «No nos responden. No están mirando por el bienestar de las personas acampadas. Ni siquiera en Madrid, siendo gobernada por la derecha, se ha visto este recorte», criticó tras una reunión con representantes municipales que terminó sin acuerdos.

Otro portavoz, León, ha explicado que el campamento se ha quedado sin iluminación tras la retirada de farolas y la pérdida del suministro. Además, esta misma mañana dos trabajadores del Ayuntamiento se acercaron pidiendo acceder al interior «para arreglar una cosa del agua», algo que los acampados impidieron por temor a que también les cortaran el agua.

La acampada de Barcelona comenzó el 29 de septiembre. El 7 de octubre los acampados solicitaron formalmente al Ayuntamiento protocolos y garantías mínimas de agua potable, electricidad y alumbrado. La respuesta del gobierno municipal de Collboni ha sido clara: el corte de luz por motivos de seguridad.