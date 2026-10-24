Feijóo anuncia otra rebaja de impuestos: «Vamos a mejorar la exención del mínimo familiar para que las familias con hijos paguen menos»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado una nueva rebaja fiscal este sábado durante un acto de precampaña en Vigo ante un auditorio repleto de simpatizantes: «Vamos a mejorar la excepción del mínimo familiar para que las familias con hijos paguen menos». Este es el segundo mitin consecutivo en que el líder popular insiste en que, si llega al Gobierno, realizará una bajada de impuestos que comenzará con los trabajadores, familias, jóvenes y autónomos. Asimismo, ha arremetido contra el Ejecutivo central, acusándolo de «alimentar a los extremistas» y alegando que el PP es el «muro de Sánchez».

El líder popular ha regresado a Galicia, bastión de su formación y comunidad que presidió durante cuatro mandatos con mayoría absoluta. Arropado por varios dirigentes de las filas populares junto a Alfonso Rueda, actual presidente de la Xunta. Alberto Núñez Feijóo ha anunciado una rebajada de impuestos, continuando con lo expuesto el día de ayer en Valencia. En esta ocasión, desde Vigo, ha agregado que la reducción fiscal propuesta beneficiará prioritariamente a los trabajadores, jóvenes y familias. Se ha comprometido a «mejorar la exención del mínimo familiar en el IRPF para que las familias con hijos paguen menos».

En ese sentido, Feijo ha garantizado que, si llega al Gobierno, quienes persiban el Salario Mínimo Interprofesional dejarán de pagar el IRPF por ley. Además, ha avanzado que subirá automáticamente cada vez que suba el salario mínimo».

Durante el mitin, Feijo aprovechó el momento para cargar contra la corrupción del Gobierno y las subidas continuas de impuestos, alegando que: «Si fuera poco la subida de impuestos y precios, los currantes también deben soportar las mordidas de los corruptos». Porsiguó catalogando al Ejecutivo de Pedro Sánchez como «el Gobierno de la corrupción» y ha advertido que, si llega a la Moncloa tras el 29N, no va a «indultar a los corruptos»: «Me encargaré de que paguen por todo», ha garantizado.

El PP es «muro de Sánchez»

Fejoo ha hecho referencia a la escalada de violencia vivida en el acto de Vox en La Coruña, unos altercados que ha condenado y lamenta que haya grupos que: «Buscan agitar unas calles que les dan la espalda». Asimismo, ha asegurado que los hechos «no son un episodio aislado y casual en España».

Con el mismo tono, el líder del PP ha acusado al presidente Sánchez de «alimentar a los extremistas», refiriéndose no solo a los actos de violencia en Galicia, sino también registrados en Asturias y Madrid. Ante este escenario, Feijoo ha subrayado que quiere un país en el que se pueda discrepar «con palabras, pero no con piedras», asegurando que el Partido Popular será el «muro de Sánchez».