Espaldarazo de Feijóo a Pérez Llorca y su gobierno: «Enhorabuena, creo que habéis trabajado muy bien»

El candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha dirigido este viernes el primer y gran reconocimiento público al gobierno autonómico de Juanfra Pérez Llorca y al propio presidente. Ha sido en el inicio de su intervención en el mitin que ha abierto la precampaña en la Comunidad Valenciana y que se ha celebrado en el Palau de les Arts ante más de 1.400 personas, en Valencia. «Juanfran, creo que tu gobierno y tú habéis respondido muy bien, enhorabuena por ello», ha manifestado Feijóo.

Además, Alberto Núñez Feijóo, también en clave autonómica, ha renovado su compromiso con el Plan Valencia, que él mismo presentó el 20 de enero de 2025 en la tercera ciudad de España, dotado con 12.000 millones de euros: «Lo firmé y lo cumpliré. No soy Sánchez».

En concreto, el Plan Valencia supone una inversión de 12.000 millones de euros en 10 años, que generará 30.000 millones de euros en PIB directo, creará 450.000 empleos en la próxima década y tendrá un retorno fiscal de 7.500 millones de euros.

Feijóo se ha comprometido también a conseguir el soterramiento de las vías de Serrería, en Valencia, y el túnel pasante, para, según ha explicado: «Entregar a esta ciudad lo que hace tiempo se le debe». También ha agradecido a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, haber dado el paso para convertirse en cabeza de lista por la provincia de Valencia a las generales. Y ha tenido una mención especial para la cabeza de lista por Alicante, Macarena Montsinos, y a la de Castellón, Elena Albalat.

En referencia a la DANA, Alberto Núñez Feijóo ha efectuado una declaración, breve pero muy clara: «Amo profundamente esta comunidad. He sentido todo lo que ha pasado y no me olvido.»

Por su parte, el líder del PP en la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha expresado a Feijóo que «te necesitamos como presidente de España», para referirse luego a Sánchez: «Cuánto hemos sufrido con un presidente que no nos ha apoyado». Pérez Llorca ha proclamado que el PP es «el partido de las mujeres», tras saludar a las tres cabezas de lista por Alicante, Castellón y Valencia».

También ha tenido un recuerdo para las cuatro víctimas de la última DANA y ha agradecido el trabajo de emergencias y del conseller, Juan Carlos Valderrama. Luego, ha relatado que Sánchez visitó el Puesto de Mando Avanzado de Oliva con nueve coches: «¿Cómo va a solucionar nada si ese hombre vive sin querer relacionarse con nadie?», ha reflexionado Pérez Llorca.

El presidente del PP en la provincia de Valencia, Vicente Mompó, ha adelantado la intención de los populares de celebrar un gran acto en la plaza de toros de Valencia durante la campaña electoral. «No vamos a llenarla, vamos a reventarla», ha asegurado Mompó.

María José Catalá ha sido recibida antes de su intervención con un sonoro aplauso. La ya número 1 por la provincia de Valencia al Congreso de los Diputados ha destacado que en la Comunidad Valenciana hay «ilusión por el cambio». Y ha dejado claro que Valencia «quiere ser protagonista de ese futuro, Valencia quiere estar ahí».

En otra parte de su intervención, ha advertido que «cada papeleta debe sumar al cambio, para echar a Sánchez de Moncloa». Y ha manifestado que «aquí se trata de que gane el equipo, que gane España. Y de eso van estas elecciones», para concluir dirigiéndose a Feijóo para señalarle que estas elecciones van «con la V de Valencia y la V de valentía».