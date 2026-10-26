Más de 70 cuentas de TikTok convocan saqueos en Madrid y otras 11 ciudades el fin de semana para «repetir lo de Francia»

Las redes sociales están que arden con las convocatorias para realizar nuevos saqueos a comercios en 12 grandes ciudades de España. En TikTok ya se han localizado cerca de 70 cuentas que se dedican a reclutar a jóvenes y menores para provocar disturbios callejeros y asaltar las tiendas de marca. Los saqueos del fin de semana en Barcelona respondieron al llamamiento de 20 cuentas en la misma red social. La Policía investiga quiénes están detrás de estas convocatorias para manipular a los jóvenes y desestabilizar la convivencia en las calles.

La finalidad de los convocantes es provocar nuevos disturbios como los que asolaron Barcelona este fin de semana. La cita para los saqueos está programada desde los días 24 de octubre hasta el 31 de este mes, con especial insistencia los días 30 y 31. Madrid y Barcelona son los principales objetivos de las cuentas que incitan a la violencia.

Además de la capital y Barcelona, en las redes sociales circulan convocatorias para realizar saqueos en otras diez ciudades, como Sevilla, Zaragoza o Bilbao. La palabra clave que usan los convocantes es Blocus (la misma bajo la que se han organizado las concentraciones estudiantiles de Francia que degeneraron en saqueos generalizados).

Todos los perfiles convocantes remiten a grupos cerrados de WhatsApp y Telegram con miles de seguidores en los que se dan las instrucciones con los lugares y las horas para reunirse antes de los saqueos. También se fijan los comercios a saquear.

Convocantes ocultos para desestabilizar

Los carteles que anuncian las convocatorias para los saqueos ni siquiera tienen el mismo lema. Unos usan como excusa la precariedad laboral, otros el problema de la vivienda, la turistificación y los desahucios. Este lunes 26 de octubre, a las 17 horas, llama a manifestarse en Bilbao contra Vito Quiles, el racismo y el machismo.

Los carteles que convocan los saqueos el próximo 30 de noviembre combinan la ikurriña y la bandera de España con el lema «España también se levanta, menos precios, más dignidad». Otros llaman a concentrarse contra el PP o Vox, pero ni sindicatos, ni organizaciones ni partidos firman la cartelería.

Sospechas de injerencia extranjera

La incógnita de quién está detrás de Blocus sigue sin respuesta oficial. La comisaria jefa de los Mossos d’Esquadra, Sílvia Catà, ha anunciado que la policía catalana ya monitorizaba perfiles vinculados a Blocus Barcelona y que trabaja con otras policías europeas para identificar a sus promotores.

Se descarta que haya «grupos criminales» detrás, se trata de «personas individuales» que se juntan en grupos de tres a diez para provocar algaradas o saquear comercios.

Menores y magrebíes

El balance de los saqueos del pasado sábado se ha cerrado con 128 detenidos, 72 de ellos menores, 23 comercios saqueados y 15 agentes heridos.

El perfil de los saqueadores, según fuentes policiales, es el de jóvenes menores de 30 años, muchos menores y habitantes del extrarradio de las ciudades, en especial menores de origen magrebí.