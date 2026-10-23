Decenas de perfiles sin identificar se están dedicando a reclutar en las redes sociales, especialmente TikTok, a cientos de jóvenes para provocar disturbios y cometer saqueos durante las manifestaciones de este sábado en Madrid y Barcelona. La convocatoria se extiende como la pólvora con mensajes en las plataformas que desembocan en grupos privados de WhatsApp y otras aplicaciones donde se organizan con más detalle los altercados.

En esos grupos se marcan con fotos y direcciones los comercios a saquear. La orden es atacar los grandes comercios y respetar a los pequeños comerciantes. Igualmente, se pide que los alborotadores acudan vestidos de negro en su totalidad y con gafas que les protejan del material antidisturbios de la Policía Nacional, como las granadas de humo.

La prioridad es causar destrozos en el mobiliario urbano y enfrentarse a la Policía aprovechando la afluencia de público a la manifestación. «Es indispensable acudir con extintores, bengalas, banderas y pancartas» anuncian en la cartelería que apoya la convocatoria en las redes sociales.

«Hora para empezar: las 20:00 en Madrid»

Los convocantes de los disturbios incluso fijan la hora exacta para dar comienzo a los altercados públicos: «La principal es mañana sábado a las 20:00 en el centro de Madrid, en concreto en Gran Vía y la Puerta del Sol. Antes, a las 18:00 horas, hay convocada otra reunión para atacar a los acampados por la vivienda», explica en su perfil de redes el experto en ciberseguridad Marcelino Madrigal, @SoyMmadrigal.

El objetivo es reproducir en Madrid y Barcelona, pero también en Bilbao o Zaragoza, los graves sucesos registrados en Francia. El nombre que define a los convocantes es el de Blocus en referencia al nombre con el que se refieren los estudiantes franceses al bloqueo de los centros educativos.

Las convocatorias de saqueos, afirma el experto, han llegado a niños y niñas en institutos de las dos principales ciudades de España, y aunque los perfiles convocantes no superan las dos decenas, el número de reproducciones es altísimo. Desde esos perfiles anónimos es de donde se redirige a los interesados a los grupos privados de WhatsApp y otras plataformas para recibir instrucciones.

Islamistas amenazan a todos

Paralelamente, el Ministerio del Interior ha lanzado una alerta interna sobre las amenazas reales desde páginas web yihadistas para aprovechar la manifestaciones como las de París y «atacar a los policías y a los manifestantes» durante las manifestaciones.

La publicación de los yihadistas próximos al DAESH menciona a España y da consejos sobre cómo causar el mayor número de víctimas mortales. Reclaman el uso de explosivos y, si no es posible, cometer atropellamientos masivos o acuchillar a los manifestantes y a los policías. Incluso dan la longitud recomendada de los cuchillos y en qué partes de su cuerpo atacar a las víctimas para asegurar su muerte.