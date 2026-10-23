El profesor acusado de violar a sus alumnos ya fue detenido en 2024 y un año después renovó el permiso para trabajar con menores

Mario, el profesor de matemáticas detenido hace una semana por agresión sexual a diez alumnos de entre 12 y 15 años, ya fue detenido por primera vez en el año 2024 acusado de agredir sexualmente a un alumno del colegio de las Mercedarias de Madrid. Desde entonces estaba pendiente de juicio y sin embargo, en 2025, el profesor procesado consiguió renovar su permiso para trabajar con menores y trabajar en otro colegio que desconocía su situación personal.

Fue en 2024 cuando el hermano de un alumno menor de edad del profesor en el colegio de las Mercedarias de Don Juan de Alarcón no conseguía encontrar al niño. El hermano, gracias a la localización del teléfono móvil del pequeño, dio con él en la casa del profesor y pudo rescatarlo.

El docente terminó arrestado y puesto en libertad con una orden de alejamiento del niño hasta el juicio correspondiente. El profesor dejó de trabajar en el centro de las Mercedarias y buscó una nueva ocupación con menores.

El permiso no necesita renovarlo

En 2025, el presunto depredador sexual consiguió entrar a trabajar en un segundo centro escolar de Madrid gracias a que pudo renovar su certificado de ausencia de antecedentes penales por delitos sexuales, el llamado Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual. El detenido no había sido condenado en firme por un tribunal y, por tanto, no le figuraban antecedentes penales, sólo policiales.

Para volver a estar rodeado de niños, el profesor sólo tuvo que sacar su certificado gratuitamente por internet en la sede electrónica del Ministerio de Justicia. No caduca como lo hace un carnet de conducir o un DNI. Simplemente depende de las condiciones de cada centro escolar o de voluntariado con menores, algunos piden que la autorización no tenga más de un año, otros dos años (como es el caso) y la mayoría ni siquiera piden al aspirante a profesor que lo actualice.

Con el documento en la mano, fue contratado en otro colegio que desconocía sus antecedentes policiales con niños gracias a la protección que la ley le brinda como «presunto» y volvió a desempeñar tareas de profesor de matemáticas.

La última detención: ya hay 12 víctimas

El profesor siguió trabajando en su nuevo colegio y dando clases particulares a niños del barrio, hasta que el pasado verano de 2026, varios alumnos de su antiguo centro de las Mercedarias le denunciaron por más de una decena de agresiones sexuales cometidas entre los años 2021 y 2024.

Hace unos días fue detenido de nuevo. La Policía registró su casa y se llevó su teléfono móvil, el ordenador y los discos duros. Le acusan de prostitución de menores, pornografía infantil y grooming o engañar a menores por internet para obtener imágenes sexuales o acceder a ellos en persona.

Por este último caso, un total de 13 menores ya han declarado ante los expertos de la Unidad de Familia y Atención al Menor (UFAM) de la Jefatura Superior de Madrid señalando al profesor, que ha terminado encerrado en prisión de forma provisional.

Si sale en libertad provisional y un juez no lo impide, el sujeto podría seguir trabajando legalmente con menores hasta que le condenen y entonces sí tenga antecedentes penales que le impidan sacarse el famoso certificado de ausencia de antecedentes por delitos sexuales.