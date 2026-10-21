La suegra y la cuñada del profesor detenido por violar niños se enfrentan a sus vecinos: «A ver si van a violar a tus hijos»

La detención del profesor acusado de violar a una decena de menores en Madrid ha roto la convivencia en la urbanización en la que vivía con su novio, donde se han registrado enfrentamientos entre la suegra y la nuera del presunto pederasta y los vecinos de la urbanización: «A ver si van a violar a tus hijos», le gritaron las dos mujeres a los vecinos que atendían a los periodistas de este periódico.

Muy molestas por la presencia de los informadores en la urbanización con autorización de vecinos, la familia de la pareja del profesor bajó a las zonas comunes y se enfrentó con los congregados.

«No sabemos cuál es la implicación de tu hijo hasta que no se desvincule de Mario públicamente y con un manifiesto», le espetó uno de los vecinos de la urbanización a la madre de la pareja del profesor. La mujer, que pedía comprensión para su hijo, le respondió al vecino en tono retador: «Uy, a ver si van a violar a tus hijos».

Los vecinos: «Aquí sobra gente como tú»

En ese momento se desató una fuerte discusión entre ambas partes en las que los vecinos llamaron «sinvergüenza» a la mujer y le exigieron que volviera a su casa porque «aquí sobra gente como tú, hay un informe policial que dice que hay violaciones incluso con penetración, fuera de aquí».

La hermana de la pareja del detenido prefirió centrarse en insultar al reportero de OKDIARIO que había sido citado por los vecinos de la urbanización: «Ya lo que faltaba, que vengáis vosotros a alterar a la gente con mentiras. Estáis acusando de algo muy duro a una persona que no ha hecho nada. La Policía ni siquiera nos ha llamado a la familia para decirnos nada, por lo que entendemos que todo es una invención».

La familia: «Es todo una invención»

La virulencia del enfrentamiento entre los vecinos ya se venía cociendo desde horas antes. Lo explica un vecino: «Pusimos un mensaje en el chat de WhatsApp de la comunidad preguntando por la noticia: ‘¿Es esto verdad?’ y el novio respondió diciendo que borrasen inmediatamente el mensaje. ‘Si es verdad, aquí no se quita nada’, fue la respuesta que recibió».

Los vecinos acabaron aconsejando a la familia del novio del profesor que hiciera una declaración de rechazo y de distancia con el detenido, «porque si no la hace, no va a poder seguir viviendo aquí. Si se desvincula públicamente, no tendremos problemas con él», aseguraron.

Se ofreció a dar clases particulares a niños

La familia del detenido, ahora en prisión provisional, respondió a los vecinos de esta forma: «Lo que tenéis que hacer es iros a vivir a otro sitio si no os gusta estar aquí». En ese momento, varios vecinos que hasta el momento permanecían callados, les despidieron con una acusación muy dura: «¡Sois unos sinvergüenzas, está detenido por presuntas violaciones a menores, no lo defendáis!».

Lo sucedido ayer en la urbanización del profesor detenido se entiende en el contexto del estado de conmoción en el que se encuentran los vecinos del arrestado. Muchos tienen hijos menores, y habían depositado su confianza en el detenido durante años: «Se presentó para ser presidente de la comunidad de vecinos porque nadie quería ese puesto y le votamos todos».

La indignación de los vecinos del profesor acusado de pederastia crece cuando recuerdan que algunos de ellos le ayudaron a colocar carteles en los que se ofrecía a dar clases particulares a menores del barrio.