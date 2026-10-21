El profesor detenido por violar a 10 menores en Madrid se ofreció a dar clases a los hijos de sus vecinos

El profesor detenido por violar supuestamente a una decena de menores de un colegio del centro de Madrid no es un desconocido para sus vecinos. Mario era el presidente de su comunidad en el barrio de El Cañaveral y se ofrecía a dar clases a los hijos de sus vecinos.

Conmocionados por la noticia, algunos vecinos le ayudaron a poner carteles en los que anunciaba clases particulares para menores de edad. Ellos también fueron testigos del registro en su vivienda en presencia de la comitiva judicial.

Allí, los expertos de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) requisaron abundante material electrónico, entre teléfonos móviles, ordenadores y discos duros. Los investigadores creen que el profesor grababa las agresiones sexuales a los menores.

Ahora trabajaba en un colegio del barrio

Los hechos por los que se le ha detenido tuvieron lugar entre los años 2024 y 2026, algunos dentro del colegio de las Mercedarias de Don Juan de Alarcón, en la calle Valverde de Madrid.

De ese centro le despidieron hace dos años, tras una primera detención por un presunto caso de agresión sexual a un menor. Luego llegaron las clases particulares y actualmente trabajaba en el colegio Humanitas de su barrio del Cañaveral en el distrito de Carabanchel de Madrid.

En su urbanización del barrio de El Cañaveral, el profesor vivía con su pareja, otro hombre joven que desde la detención no se ha dejado ver en el edificio. «Él no sabía nada de todo esto», dicen sus allegados y es cierto que no figura en la investigación policial.

9 víctimas y más casos en investigación

El entorno actual del detenido también está en el foco de la Policía, que busca más casos relacionados con el profesor entre el vecindario y los alumnos de ambos colegios.

De momento, los policías de la UFAM ya han tomado declaración a 9 víctimas, pero fuentes policiales anuncian que el número de afectados aumentará, ya que tienen varios casos más bajo investigación.

«Era el presidente perfecto»

«Era el presidente de la urbanización, el presidente perfecto, siempre pendiente de todo», aseguran conmocionados sus vecinos. «Llevaba 15 años con su pareja, que vivía completamente en un engaño, creemos, ¿pero cómo no iba a saber nada?, es todo de locos», explican, haciéndose mil preguntas.

De momento, la investigación policial da respuesta a alguna de esas preguntas. Según los agentes que le acusan de prostitución de menores y pornografía infantil, también se dedicaba presuntamente a la modalidad delictiva del grooming, consistente en contactar con menores en plataformas de juego online para acabar exigiéndoles imágenes pornográficas.