La Policía Nacional ha detenido a un profesor de 37 años del colegio Mercedarias de Don Juan, en el centro de Madrid, acusado de agresión sexual a una decena de menores de 16 años. Los hechos tuvieron lugar en el centro escolar y durante un campamento de verano.

OKDIARIO ha confirmado que la investigación a cargo de la Unidad de Familia y Menor (UFAM) de la Policía Nacional ha descubierto que el docente sometió a abusos sexuales a algunas de las víctimas y con otras cometió agresiones con penetración, grabando los ataques a las menores.

Algunas de las agresiones sexuales a los menores tuvieron lugar en un campamento de verano, pero otras tuvieron lugar en el interior de las instalaciones del centro.

Las víctimas alertaron a otros profesores

La investigación policial arrancó tras las quejas de los menores a otros profesores del centro. Fueron estos los que alertaron a los agentes.

Desde entonces, los agentes han practicado numerosas gestiones de investigación, llegando a localizar a nueve víctimas, con edades comprendidas entre los 12 y los 15 años, a las que se les ha tomado declaración.

9 víctimas confirmadas y varias en estudio

En paralelo, la Policía ha identificado a otras víctimas con las que se están efectuando diferentes gestiones, por lo que permanece abierta la investigación policial. En concreto, hay nueve víctimas que han confirmado los hechos con sus declaraciones en sede policial, aunque los investigadores han identificado a varias más.

En una entrada y registro decretada por la autoridad judicial en el domicilio del autor de los hechos, se han aprehendido multitud de dispositivos como teléfonos móviles, ordenadores portátiles y elementos de almacenamiento.

Finalmente, los agentes detuvieron al profesor el pasado 13 de octubre de 2026 como presunto responsable de tres delitos continuados de agresión sexual completa a menor de 16 años, otros tres delitos de agresión sexual a menores de 16 años —víctimas diferentes a las anteriores—, prostitución infantil, pornografía infantil y child grooming.

La autoridad judicial decretó su ingreso inmediato en prisión.