«Existen datos en las actuaciones que sostienen la plausibilidad de una caída accidental y deben ponderarse de forma expresa», explica el último auto del caso Mango firmado por tres jueces de la Audiencia Provincial, al analizar el auto de la juez del caso que pone el acento en la presunta culpabilidad de Jonathan Andic en la muerte de su padre.

Se trata de seis indicios o «contraindicios», en palabras del juez más crítico con mantener la fianza al acusado, que permiten que «la hipótesis accidental no pueda considerarse excluida, aunque no neutraliza por completo los indicios (contra Jonathan Andic)», explican los magistrados antes de enumerarlos.

En su declaración, Jonathan Andic manifestó que «al inicio del recorrido su padre le comentó que se le inflamaban las rodillas cuando subía y bajaba, razón por la que ambos decidieron continuar por la zona más suave de la senda» . Los jueces de la Audiencia creen que esto es compatible con la existencia de limitaciones físicas susceptibles de provocar una pérdida de equilibrio por parte de Isak Andic.

. Los jueces de la Audiencia creen que esto es compatible con la existencia de limitaciones físicas susceptibles de provocar una pérdida de equilibrio por parte de Isak Andic. Los informes técnicos no determinaron la existencia de un empujón, forcejeo o de intervención de terceros , dicen los jueces en referencia a los tres informes de los forenses independientes del caso consultados por la juez instructora, que mantiene como investigado a Jonathan Andic por el presunto homicidio de su padre.

, dicen los jueces en referencia a los tres informes de los forenses independientes del caso consultados por la juez instructora, que mantiene como investigado a Jonathan Andic por el presunto homicidio de su padre. Los magistrados de la Audiencia también explican que «no se localizaron vestigios biológicos o materiales que vincularan al investigado Jonathan Andic con una acción violenta» .

. Los jueces también recuerdan que las simulaciones sobre la forma en que se precipitó Isak Andic (una decena de simulaciones según el informe de los Mossos d’Esquadra) tampoco son concluyentes.

«Las comunicaciones (entre padre e hijo) previas a la excursión reflejan la voluntad de mantener una conversación personal y recomponer la relación» , explica el auto. Los jueces también hacen referencia a que el auto incriminatorio de la juez del caso no puede incluir solo los mensajes antiguos que describen la mala relación entre el padre y el hijo, sin incluir también los mensajes recientes (desde diez meses antes del suceso) que muestran la recomposición de la relación entre ambos.

, explica el auto. Los jueces también hacen referencia a que el auto incriminatorio de la juez del caso no puede incluir solo los mensajes antiguos que describen la mala relación entre el padre y el hijo, sin incluir también los mensajes recientes (desde diez meses antes del suceso) que muestran la recomposición de la relación entre ambos. «La conducta (de Jonathan Andic) posterior al inicio de la llamada de emergencia fue de colaboración», cuentan los jueces, restando importancia a que el investigado tardara ocho minutos en llamar al número de emergencias porque antes se le ocurrió llamar a la pareja de su padre para informarle de lo sucedido y pedir ayuda.

Dicho esto, los jueces matizan su decisión de mantener la prisión provisional eludible con fianza de un millón de euros para el hijo del fundador de Mango.

«Estos elementos impiden considerar, incluso con carácter provisional, una intervención homicida… sin embargo, no neutralizan por completo los datos expuestos (incriminatorios hacia Jonathan)», explican los jueces.

Y añaden: «Las limitaciones físicas de la víctima permiten explicar una eventual pérdida de equilibrio, pero no resuelven las contradicciones del uso del teléfono por su parte (Jonathan dijo que su padre caminaba haciendo fotos y el análisis del teléfono demuestra que no lo usó desde diez minutos antes del accidente), la distinta descripción de la caída (en las tres declaraciones de Jonathan) ni la discordancia entre la distancia declarada por Jonathan (distancia respecto de su padre en el momento del accidente) y la visibilidad que tenía el investigado cuando observó el momento de la caída (un arbusto se lo habría impedido).

En consecuencia, dos de los tres jueces de la Audiencia Provincial creen que, de momento, y mientras continúa la investigación, hay motivos bastantes para sostener la participación de Jonathan Andic en el fallecimiento del investigado y mantener su fianza para evitar el riesgo de fuga.

El tercer juez es mucho más crítico con la acusación, rebaja aún más los indicios contra Jonathan y es favorable a librarle de la fianza a cambio de ir a firmar al juzgado cada 15 días mientras acaba la investigación del misterioso suceso.