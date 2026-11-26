Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal dedicada a la trata de personas. La red desarrollaba su actividad en la localidad madrileña de Parla, en Toledo y en Salamanca, y mantenía contactos con Paraguay, país de origen junto a Colombia de algunos de los integrantes de dicha banda.

Seis personas han sido detenidas en el marco de esta operación, de las cuales dos de ellas se encuentran en prisión provisional. De la misma manera, los agentes han logrado identificar y liberar a 11 mujeres que se encontraban retenidas y obligadas a ejercer la prostitución por la organización. Durante estas actuaciones, se ha procedido al registro de cinco domicilios, de los cuales cuatro han sido clausurados por su actividad como prostíbulos.

Metodo de captación

La investigación se inició en marzo de 2026, cuando la policía recibió una denuncia alertando de un posible caso de trata de seres humanos. Tras las primeras investigaciones, se pudo corroborar la existencia de dicha organización criminal de carácter internacional, integrada por al menos diez personas y con una estructura jerarquizada y funciones perfectamente definidas.

La red captaba a mujeres mayoritariamente de origen paraguayo, aprovechándose de su situación de vulneración familiar y económica. Les ofrecían falsas oportunidades de trabajo, la mayoría de las veces en círculos familiares, con las que supuestamente podrían mejorar sus condiciones de vida. Una vez las mujeres aceptaban las ofertas, algunos integrantes de la organización establecidos en Paraguay se encargaban de tramitar, facilitar y supervisar su traslado a España.

Al llegar a la península, era cuando descubrían la falsedad de las propuestas que habían recibido. Con las mujeres ya aquí, los responsables les obligaban a ejercer la prostitución para saldar una deuda económica impuesta por los supuestos costes del viaje, que alcanzaba los 4.000 euros, cifra muy superior al coste real.

Controladas permanentemente

Una vez captadas, las víctimas eran trasladadas a diferentes pisos empleados como prostíbulos, donde esta red imponía unas condiciones especialmente desfavorables, con jornadas de explotación de 24 horas al día durante los siete días de la semana. Las víctimas no tenían permitido rechazar los servicios sexuales demandados ni acceso al dinero que obtenían.

También se veían controladas permanentemente por parte de los responsables, que utilizaban cámaras de videovigilancia instaladas en los inmuebles para supervisar de forma remota la actividad de las mujeres y comprobar el cumplimiento de las órdenes establecidas. Algunas ni siquiera podían abandonar los pisos sin la compañía de algún integrante de la organización.

Para captar clientes, la organización publicitaba los servicios sexuales a través de plataformas de contenido sexual, donde difundían fotografías de las mujeres, las tarifas y los datos de contacto. También utilizaban el alquiler semanal de habitaciones como fórmula para intentar ocultar la verdadera actividad que se desarrollaba en los inmuebles.

Detenidos, inmuebles clausurados y víctimas liberadas

El operativo policial se saldó con seis detenidos, cinco de ellos en la Comunidad de Madrid y uno en Guadalajara. Los agentes realizaron cinco registros en inmuebles de Parla, Toledo y Salamanca, que permitieron localizar y liberar a once mujeres de nacionalidad paraguaya, colombiana, venezolana y española.

La investigación también permitió clausurar cuatro pisos utilizados por la organización para la explotación sexual: dos en Parla, uno en Toledo y otro en Salamanca. Los investigadores no descartan nuevas actuaciones en Paraguay para completar la desarticulación de la red. Dos de los seis arrestados permanecen en prisión provisional.

La Policía Nacional dispone de un teléfono gratuito, el 900 105 090, y de un correo electrónico para facilitar la colaboración ciudadana y recibir denuncias relacionadas con la trata de seres humanos. Las comunicaciones pueden realizarse de forma anónima y confidencial, sin que las llamadas queden reflejadas en la factura telefónica.