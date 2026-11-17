Argentina, junto a Paraguay, construye en el río Paraná un ascensor para peces que subirá a los ejemplares migratorios desde el cauce hasta el embalse de Yacyretá. La obra forma parte de la nueva central hidroeléctrica Aña Cuá, que se levanta sobre un brazo del río compartido por ambos países.

Según la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), el sistema reunirá a los peces en canales situados aguas abajo, los elevará y los liberará en el embalse. El objetivo es que especies como el dorado, el surubí o el pacú puedan seguir su migración río arriba de la represa.

El salto que separa el embalse del cauce ronda los 24 metros. Para salvarlo, la EBY diseñó un Sistema de Transferencia de Peces con más de tres décadas de experiencia acumulada en los ascensores que ya funcionan en la central principal de Yacyretá.

Así funcionará el ascensor para peces del río Paraná

El recorrido arranca aguas abajo, en donde dos canales de entrada, situados a distintas profundidades, generan corrientes diferentes para atraer a cada especie. Esa doble entrada responde a un rasgo biológico, ya que los bagres de gran tamaño suelen moverse cerca del fondo y otros peces lo hacen a media agua o en la superficie.

Dentro del sistema, los peces llegan a un canal de acumulación. Allí, un carro concentrador con una reja móvil los guía hacia la cámara de elevación, donde una canasta llena de agua, movida por un mecanismo, los sube hasta el nivel del embalse.

Arriba los espera una estación ictícola que permitirá contar los ejemplares y hacer su seguimiento. Después, los peces pasan a una zona de aguas calmas pensada para que recuperen la orientación y reduzcan el estrés del traslado antes de continuar viaje. Así lo detalla la información técnica que la EBY facilitó al medio regional argentino Plan B Misiones.

Un desnivel de 24 metros que frena las migraciones en el río Paraná

El embalse de Yacyretá trabaja a una cota máxima de 83,5 metros sobre el nivel del mar, mientras que el cauce, aguas abajo del brazo Aña Cuá, está a 59,5 metros. Esa diferencia corta los largos desplazamientos que muchas especies hacen para reproducirse y alimentarse.

El diseño tiene en cuenta a algunas de las especies más representativas del Paraná. Además del dorado, el surubí y el pacú, la lista incluye el sábalo, el manguruyú, la boga, el patí y el armado común, todas con valor ecológico, alimentario, recreativo y económico para las comunidades de la zona.

Cada especie migra a una profundidad distinta y con una velocidad propia, según su tamaño y su forma. Para la EBY, esa variedad de comportamientos fue uno de los elementos centrales del proyecto y condicionó el diseño final del sistema.

Las mejoras del nuevo ascensor para peces frente a los de la represa original

La central principal de Yacyretá ya cuenta con cuatro ascensores, dos en cada extremo de la casa de máquinas. Según la EBY, atraen a los peces con una corriente artificial y buscan mantener el flujo génico (es decir, el intercambio genético) entre las poblaciones de aguas abajo y las de aguas arriba.

Aun así, la pesca aguas arriba de la represa sufrió un fuerte impacto, de acuerdo con el mismo medio misionero. El nuevo ascensor de Aña Cuá corrige fallos de aquellas instalaciones a partir de estudios hidráulicos e investigaciones ictícolas.

Entre los cambios, los canales de ingreso se adaptaron a distintas especies y formas de migrar, y desaparecieron las estructuras con poca eficiencia para atraer peces. Los recorridos internos también son más cortos, lo que permite más ciclos de operación y reduce el riesgo de estrés y lesiones.

La nueva central hidroeléctrica del río Paraná que albergará el ascensor

La central Aña Cuá tendrá tres turbinas Kaplan de unos 90 megavatios cada una, con una potencia total de 270 MW. Así, elevará en torno a un 10 % la generación anual de Yacyretá. Las obras arrancaron en 2020, con una inversión cercana a los 390 millones de euros.

El proyecto no necesita una nueva represa ni modifica el nivel del embalse. Aprovecha el caudal ecológico, de unos 1500 metros cúbicos por segundo, que hoy se pierde por el vertedero de Aña Cuá. Yacyretá cubre el 14 % de la energía de Argentina, y la nueva central aportará casi un 2 % de la demanda del país.

En Ituzaingó (Argentina) y Ayolas (Paraguay), la obra supone 800 empleos directos y 2500 indirectos. La EBY calcula, además, que la central reducirá las emisiones en unas 900.000 toneladas de CO₂ equivalente al año.

«Esta infraestructura forma parte de las medidas ambientales integradas al proyecto, con soluciones adaptadas a las características hidráulicas del brazo Aña Cuá y programas de monitoreo orientados a la conservación de la ictiofauna», señala la entidad binacional.