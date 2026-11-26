Marc Márquez llega al GP de la Comunidad Valenciana después de proclamarse campeón del mundo de MotoGP en la anterior carrera en Portimao. El GOAT ha aprendido la lección del año pasado de Indonesia y llega a esta carrera con «la chispa necesaria» y «la tensión necesaria» para evitar que se repita la historia. Nada más llegar, la afición española le ha pedido ya el undécimo título, pero él quiere «saborear bien el título de Portimao» y «saborear bien este fin de semana». Aseguró que después «tendremos mucho tiempo para hablar de futuro».

El año pasado, después de Japón, reconoció que llegó a Indonesia vacío. Al preguntarle si este año llega más lleno dijo que viene con «la chispa necesaria» para mantener la concentración: «Pues mira, llegaría igual sin la experiencia de Indonesia. Pero con la experiencia que tuve en Indonesia, vi que tengo que mantener al menos la chispa esta, la tensión necesaria. En Indonesia sí que llegué completamente vacío y fue un fin de semana de caídas, dos caídas mías y luego la caída del domingo y de lesión. Así que este fin de semana vengo aquí con la chispa necesaria para tener esa alegría en pista e ir con la concentración. Pero con ganas también de celebrarlo y de no tener esa presión extra».

Sobre los objetivos del fin de semana y el título del Mundial de Constructores que se juega Ducati en Valencia, comentó: «Sí, evidentemente, me gustaría acabar el fin de semana o acabar la temporada bien. Eso significa intentar luchar por ese podio. Luego veremos si podemos o no. Si nos estuviéramos jugando el Mundial o este circuito estuviera por la mitad del calendario, te diría venimos a atacar, venimos a ganar porque es un circuito de izquierdas, pero también soy consciente y tengo muchas ganas de hacer un invierno normal. Entonces veremos. Valoraremos todo e intentaremos ayudar. Y una de las razones de mantener esa intensidad es para ayudar a Ducati a luchar por ese título de constructores. Aunque el título más importante para mí, para Ducati, para los dos, ya lo tenemos en el bolsillo».

La última vez que pisó este trazado fue para probar la Ducati. Tres años después, Marc vuelve con dos mundiales más: «Sí, justo aquí es donde probé la Ducati y desde ese día no hemos vuelto por lo que pasó en la Dana y el año pasado estábamos lesionados. Y recuerdo ese día un tipo de liberación. Porque lo dije en su momento, yo tenía mis dudas de que supiera ir rápido o bien con otra moto. Sí, había ganado mucho con Honda. Había estado toda mi carrera deportiva con Honda, pero subías a una moto diferente y ya he ido diciendo la apuesta personal que era. Entonces, cuando me subí ese primer día y vi que era una moto, que tenía dos ruedas, que sabía ir rápido y que salían las cosas, eso me tranquilizó mucho».

Sobre su frase tras ganar el décimo de «Bla, bla, bla, pero diez» o si se decanta más por la de «si tienes velocidad, no necesitas órdenes de equipo», explicó: «Siempre me quedaré con la segunda. Si tienes velocidad, no necesitas a nadie más. No necesitas órdenes de equipo. Directrices de equipo. Porque la primera que has dicho es una cosa espontánea. No sé, me salió así. Y ahí se ha quedado la frase. Ya no está ahí. Pero sí que la segunda es una cosa realista que sirve este año, servirá al siguiente y servirá en un futuro. La velocidad es lo que manda. Si tienes la velocidad, eres listo, eres rápido y puedes ganar mundiales».

Sobre el hecho de que la afición española le pida ya el undécimo, Márquez dijo que quiere saborear bien el décimo antes de pensar en el 2027: «Por eso es uno de los que, me lo sigo repitiendo y porque me lo interioricé mucho cuando lo pasé mal, es vivir el presente, vivir los momentos buenos. Ya ayer ya me pedían el undécimo, ya el año que viene esto, lo otro. Tranquilos, vamos a disfrutar el presente. Quiero saborear bien el título de Portimao, quiero saborear bien este fin de semana y tendremos mucho tiempo para hablar de futuro».