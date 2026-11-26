El líder de Junts y ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha confirmado su intención de volver a España durante una rueda de prensa en Bruselas. Su regreso ocurrirá el próximo 12 de diciembre, después de estar fugado de la justicia durante nueve años hasta que se le ha aplicado la Ley de Amnistía esta semana.

El prófugo independentista volará hasta Barcelona desde Bélgica y, tras poner pie en la ciudad condal, irá al parlamento catalán. «Esta batalla la han perdido. Volveré a mi país, a Cataluña, sin tener que pedirles permiso ni perdón, sin haber renunciado a nada. Ya podré dormir en casa con mi familia», aseguró Puigdemont.

El político gerundense no ha tenido reparos en atizar incluso al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del que asegura que tiene una «ambición desmedida» y que le forzó al extremo para «derrotar a España». El ex dirigente catalán afirmó que durante estos años «hemos aprendido muchas cosas» y que es necesario replantear la estrategia para alcanzar los objetivos.

«El mundo, en general, está viviendo una era de metamorfosis de una trascendencia gigantesca para toda la humanidad. Soy consciente de que debemos actualizar la estrategia para la independencia y definirla de acuerdo con estas circunstancias», declaró Puigdemont.

Vicente Vallés condena la vuelta de Puigdemont

El presentador de Antena 3 Noticias y una de las voces más críticas contra el Gobierno, Vicente Vallés, señaló una particularidad en el discurso del político secesionista: «Dice que no ha querido hacerlo en plena campaña electoral. Es significativo que el líder independentista haya tomado esa decisión condicionado por unas elecciones españolas».

El comunicador informó que el ex presidente de la Generalitat «aterrizará en Barcelona» el próximo día 12. «Y, desde el aeropuerto, irá directamente al Parlament de Cataluña, donde espera ser recibido con todos los honores», añadió.

Vallés no tiene dudas sobre las intenciones reales de Puigdemont, que no son otras que puro cálculo electoral: «Entra en una nueva fase en la que aspira a darle un barniz heroico a su figura presidencial para situarla por encima de los partidos, ahora que el suyo, Junts, está de capa caída, según los sondeos».

El periodista también tuvo tiempo de lanzar un dardo al líder del Ejecutivo en su editorial. «Desde el punto de vista político, una amnistía supone que el Estado le pide disculpas al amnistiado por haberle acusado de cometer delitos. De hecho, los delitos se borran como si nunca se hubiesen cometido, aunque sí se cometieron», reprochó Vallés a Sánchez.

El presentador de televisión madrileño concluyó su intervención lamentando la ‘victoria’ del separatista: «Puigdemont disfruta de su momento y se ha mostrado ensoberbecido por lo que considera su victoria contra España, al no haber sido juzgado ni mucho menos condenado, y al haberse aprovechado de la inestabilidad política española para conseguir la amnistía. Ahora vuelve como un ciudadano libre y sin pedir permiso ni perdón».