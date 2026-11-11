¿Es Puigdemont un trans?

A mí me ha encantado que Puigdemont se sienta como un trans. Lo ha dicho en una entrevista. De hecho, yo había pensado a veces en la similitud entre la disforia nacionalista que viven algunos ciudadanos españoles (y los hay también de otros países) y la disforia sexual que experimentan algunos niños, jóvenes y adultos. Me extraña que ninguno de ellos lo haya hablado antes con esta claridad. Ambos fenómenos comparten un núcleo común: la convicción íntima de que el cuerpo (o el cuerpo social) que uno habita no se corresponde con la identidad profunda que se reclama. En un caso se trata del sexo biológico; en el otro, de la nacionalidad impuesta por la historia, el DNI y las fronteras. Y en ambos se exige que el entorno se pliegue a esa percepción subjetiva, aunque la realidad material se resista con obstinación.

Además, hay aspectos comunes que resultan difíciles de ignorar. Por ejemplo, su explosión se ha dado de forma abrumadora en la década que va del 2010 al 2020. ¿Tendrá que ver con algún fenómeno cósmico o meteorológico en esa década? Una pregunta a ChatGPT me sugiere como idóneas la gran tormenta solar de julio de 2012, la erupción del Eyjafjallajökull en Islandia en 2010 o la erupción del volcán Nabro en 2011, fenómeno este último del que no guardo memoria. Otro aspecto común es esa curva pronunciada, esa ola poderosa que parecía que iba a arrastrarnos a todos y el declive de ambos fenómenos, que van de baja casi a la vez. La IA me confirma que la actividad del Sol está actualmente en fase descendente. Así que vete a saber. Quizás el magnetismo solar o las partículas volcánicas alteraron de algún modo las sensibilidades colectivas, o tal vez simplemente coincidieron con el auge de las redes sociales, que amplificaron cualquier malestar identitario hasta convertirlo en un movimiento de masas.

Puigdemont dice que comprende a aquel que se siente como una mujer atrapada en un cuerpo de hombre. Y, desde luego, debe de ser problemático. Básicamente porque no tiene solución. Nadie puede cambiar de sexo, pues el sexo está definido por las células sexuales, los gametos. Cualquier intento de corrección es protésico, superficial. Hasta la célula más recóndita se chiva a voces de ese sexo que se quiere negar. Las intervenciones quirúrgicas y hormonales pueden modificar la apariencia, suavizar rasgos o añadir miembros o quitarlos. Pero no alteran el código genético ni la función reproductiva primaria. El resultado es una aproximación estética, no una transformación ontológica.

Lo de la disforia nacional no es tan grave. No lo es si eliges una nacionalidad viable. Quiero decir, si se sintiera rumano, como su señora, podría acabar recibiendo la nacionalidad rumana. Sería una forma práctica de dejar de ser español. Pero obtener la nacionalidad catalana es imposible. No es algo que afecte a un cuerpo simple, sino a un cuerpo social. Para que Puigdemont no sintiera esa violencia, esa hostilidad que dice que sufre, debería cambiar la nacionalidad de siete millones de personas, y más del 50% por lo menos no van a querer. La identidad colectiva no se decreta por decreto personal. Exige consenso, instituciones, reconocimiento externo y, sobre todo, la voluntad de quienes habitan el territorio.

No seamos duros. De todas formas, ¿quién no se ha autopercibido alguna vez como lo que no es? Hay quien se autopercibe como fino y educado, y rasca con sólo abrir la boca. ¡Y hay tantos que se autoperciben como buenos! La izquierda, sin ir más lejos, se autopercibe como «progresista», no digo más.

Quizás Puigdemont con el tiempo acepte la realidad de su DNI. Un avance sería convertir esa disforia tan binaria en un tipo de nacionalidad más «fluida», como la que parece haber alcanzado Rufián. No me siento español, pero podría sentirme un poco si me dejaran liderar las izquierdas españolas y pillar unos años más de escaño. Puede ser. Puigdemont en la entrevista ya confiesa que esa agresión que experimenta con esa nacionalidad impuesta no es menosprecio ni rechazo. No, qué va. Al final resultará que los disfóricos somos nosotros.