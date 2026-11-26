En España, los niños que nacen entre enero y diciembre comparten curso escolar, aunque entre los mayores y los más pequeños puede haber casi un año de diferencia. Esa distancia resulta especialmente importante durante la infancia, ya que once meses pueden marcar diferencias notables en el desarrollo, la concentración y el control de los impulsos.

La revista médica CMAJ analizó los registros de 937.943 niños de entre seis y 12 años de la Columbia Británica, en Canadá. El estudio observó que los nacidos en diciembre, los más pequeños de su curso, recibían más diagnósticos de TDAH que los nacidos en enero. La diferencia conjunta alcanzaba el 39%, aunque los resultados variaban según el sexo.

La diferencia de edad dentro de una misma clase

El psicólogo Rafael Guerrero ha alertado sobre esta cuestión. «La única diferencia entre esos niños es que unos llevan 11 meses más de vida, nada más. Están en la misma clase y se les exige lo mismo», explica Guerrero. El psicólogo señala que esta circunstancia puede llevar a comparar a menores con niveles de madurez muy distintos y a interpretar determinadas conductas como síntomas de un trastorno. En su opinión, las exigencias escolares no siempre tienen en cuenta el momento evolutivo de cada alumno.

El especialista recuerda que el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo y pone el foco en la maduración de la corteza prefrontal, una región del cerebro relacionada con funciones como concentrarse, planificar y controlar los impulsos. «Ese cerebro va con el freno de mano echado, sobre todo la corteza frontal, que es la última zona en desarrollarse y la que permite concentrarse, planificar y frenar impulsos», afirma. Por eso, advierte que «comparar a un niño de diciembre con uno de enero es comparar dos madureces distintas y llamar trastorno a la diferencia».

El diagnóstico del TDAH requiere una evaluación clínica

Guerrero también recuerda que no existe una prueba médica única que permita confirmar el TDAH mediante un análisis o una imagen cerebral. «No existe la prueba del TDAH, no hay un test ni analítica ni neuroimagen. Esto no es un test de embarazo», señala. El diagnóstico es clínico y requiere valorar los síntomas, su duración y cómo afectan al menor en su vida cotidiana. Además, las dificultades deben observarse en distintos entornos, como el colegio y el hogar.

La advertencia del psicólogo no significa que todos los diagnósticos realizados a niños nacidos en diciembre sean incorrectos, sino que la edad relativa debe tenerse en cuenta durante la evaluación. Las diferencias de maduración pueden influir en el comportamiento y en la respuesta a las exigencias escolares, por lo que resulta importante observar la evolución de cada niño y contar con la información de las familias y los profesores. El objetivo es evitar que una diferencia propia del desarrollo se confunda con un trastorno, sin restar importancia a los menores que realmente necesitan ayuda.