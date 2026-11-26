Existen dos tipos de personas en este mundo. Los que aman ir a las grandes superficies como IKEA, JYSK, Conforama y los que no lo soportan. Estas cadenas de muebles son de las que consume todo tu tiempo con sus pasillos laberínticos. Sabes cuándo entras, pero no cuándo sales. Estos establecimientos, lo bueno que tienen es que ofrecen una gran variedad de muebles fabricados en series y con medidas establecidas, fáciles de montar y con servicio de reparto a domicilio.

Dicho así podría sonar idílico. Pero hay quienes discrepan de estas corrientes de compra y defienden un trabajo más artesanal por los beneficios que reportan. Con el auge de estos modelos de compra, se están perdiendo viejas costumbres y oficios, que deben hacer frente a una competencia feroz. Francisco Palma, carpintero de toda la vida, expresa su opinión acerca de este tema: «Sería imposible competir con ellos».

Diferencias entre un mueble comprado y uno hecho a medida

Un mueble comprado (de serie) parece, a priori, más económico al momento y se entrega rápido, mientras que un mueble hecho a medida aprovecha mejor el espacio, ofrece mayor durabilidad y se adapta a tus necesidades exactas.

Hay quienes ya están prefiriendo esta alternativa, aunque requieran de más tiempo, en pos de una mejor calidad y una personalización al detalle. «Nosotros nos adaptamos a las medidas que hay en cada vivienda y hacemos muebles a medida», explicaba el carpintero.

Y no sólo eso, los materiales que se emplean son distintos. Para abaratar costes, los muebles fabricados se hacen con melaminas y otros materiales más económicos, mientras que los carpinteros tienen la opción de elegir el tipo de madera y los acabados que tú quieras. Gracias a esto, un mueble de madera bien fabricado puede formar parte de una casa durante décadas. «Un mueble hecho de madera puede durar 50 años», matiza Francisco.

El coste de oportunidad al comprar en las grandes superficies

Para los que crean que comprar un mueble en una cadena realmente sale más barato porque lo has comprado en ‘oferta’, existen elementos que un carpintero profesional jamás pondría en manos de las grandes superficies. Según el experto, al comprar una oferta, hay transacciones que no se incluyen en la compra, como el transporte y la mano de obra; que al sumarlas, el precio final puede aproximarse al trabajo realizado por un profesional.