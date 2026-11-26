Con la bajada de temperaturas que ya se nota en muchas zonas de España, especialmente a primera hora de la mañana, a veces surge la duda de si dejar la calefacción puesta y de este modo, encontrar la casa caliente cuando lleguemos de trabajar o si compensa más dejarla apagada. La OCU ha comparado ambas opciones y su conclusión es que, en términos de consumo, apagarla suele ser la alternativa que más ahorra.

Resulta evidente que mientras la calefacción está encendida, aunque sea a una temperatura reducida, sigue consumiendo energía para compensar el calor que la vivienda pierde hacia el exterior. Por eso, mantenerla funcionando puede gastar más que volver a calentar la casa al regresar. Aun así, el resultado depende mucho de cómo sea la vivienda.

¿Compensa apagar la calefacción al salir de casa o es mejor mantenerla baja?

La OCU parte de una comparación habitual en invierno: dejar la calefacción encendida a una temperatura más baja o apagarla durante el tiempo en el que no hay nadie en casa. Y como cabría esperar. apagarla suele ofrecer un ahorro mayor porque la instalación deja de trabajar durante esas horas. Uno de los ejemplos que plantea la organización es bajar la temperatura de 21 a 16 grados durante nueve horas. En una vivienda antigua, con un aislamiento intermedio y una temperatura exterior de cinco grados, ese ajuste puede reducir el consumo alrededor de un 8%.

La cifra, eso sí, corresponde a ese caso concreto. No significa que todas las viviendas vayan a ahorrar lo mismo. Una casa bien aislada pierde calor más despacio, mientras que otra con ventanas antiguas, paredes frías o puentes térmicos puede enfriarse mucho antes.

El aislamiento cambia por completo el resultado

No todas las casas responden igual cuando se apaga la calefacción. En una vivienda moderna o bien aislada, la temperatura interior puede mantenerse durante bastante tiempo aunque la instalación deje de funcionar. En ese caso, apagarla durante varias horas suele tener sentido desde el punto de vista del consumo. Pero en una casa con mal aislamiento, la temperatura puede caer mucho más rápido. Eso no significa que el regreso puede resultar menos confortable y que después haga falta más tiempo para recuperar la temperatura deseada.

Por otro lado, el clima también influye. No es lo mismo dejar una vivienda sin calefacción cuando fuera hay diez grados que hacerlo durante una noche con temperaturas cercanas a cero. Por eso, cualquier porcentaje de ahorro debe interpretarse dentro de las condiciones utilizadas para calcularlo.

Durante la noche el ahorro puede ser todavía mayor

La OCU ha analizado qué ocurre durante las horas de sueño. Apagar la calefacción por la noche consigue un ahorro mayor que mantenerla encendida, aunque algunas comparaciones llegan a mostrar reducciones de consumo de hasta el 67%. Esa cifra tampoco debe trasladarse directamente a cualquier factura. Depende del número de horas de funcionamiento que se comparen, de la temperatura elegida y de las características de la vivienda.

Ahorrar el máximo posible no siempre coincide con la opción más cómoda. En casas donde viven personas mayores, niños pequeños o personas sensibles al frío, despertarse con una temperatura demasiado baja puede resultar poco agradable. Entonces, una solución intermedia consiste en programar el encendido antes de levantarse o antes de volver a casa. De esta manera, la calefacción permanece apagada durante buena parte de la ausencia, pero la vivienda comienza a recuperar temperatura antes de ser utilizada.

La humedad y las ventanas empañadas importan

Apagar la calefacción puede hacer que algunas habitaciones se enfríen más y que la condensación resulte más visible, en viviendas con problemas de aislamiento. Las gotas en los cristales aparecen cuando el aire interior contiene humedad y entra en contacto con una superficie suficientemente fría. Sin embargo, subir la calefacción no resuelve ese problema. Si las ventanas se empañan con frecuencia o aparece moho, conviene prestar atención a la ventilación y a la humedad ambiental.

La OCU recomienda favorecer la renovación del aire y reducir el exceso de humedad interior. En casos persistentes habrá que comprobar si existe una filtración o algún problema constructivo, porque una humedad de ese tipo necesita otra solución.

Apagar, bajar o programar depende del uso de la vivienda

Si la casa va a quedarse vacía durante muchas horas, apagar la calefacción suele ser la opción que menos energía consume. Mantenerla a una temperatura reducida puede resultar más cómodo, pero implica seguir aportando calor mientras no hay nadie. Es por ello que la programación permite buscar un punto intermedio. Y esa diferencia puede notarse cuando la calefacción permanece apagada varias horas seguidas. Se puede apagar durante la mayor parte del día y hacer que el sistema arranque antes de regresar, evitando llegar a una vivienda completamente fría.

En definitiva, no existe un porcentaje de ahorro válido para todas las casas. La orientación de la OCU apunta a que apagar suele consumir menos, pero la decisión final depende del aislamiento, la temperatura exterior, las horas de ausencia y las necesidades de quienes viven en la vivienda.