Encender un calefactor eléctrico parece, a primera vista, una solución rápida y sencilla cuando sólo se quiere calentar una habitación. Lo único que tenemos que hacer es enchufarlo y empezará a dar calor en pocos minutos, evitando así poner en marcha toda la calefacción de la casa. El problema aparece sin embargo cuando deja de utilizarse de forma puntual y pasa a estar encendido durante varias horas cada día.

Una comparativa difundida por la cuenta @pulsosolarrenovables ha calculado cuánto costaría mantener un calefactor eléctrico de 2.000 vatios funcionando ocho horas diarias durante un mes y cuánto supondría producir una cantidad de calor similar con gas. Con los precios utilizados en ese ejemplo, la diferencia es importante: 72 euros frente a 26,66 euros al mes. Es decir, casi tres veces más en el caso del calefactor eléctrico.

Calentar una habitación con un calentador eléctrico es tres veces más caro que con una calefacción de gas

El cálculo parte de un aparato bastante habitual, con una potencia de 2.000 vatios. Eso equivale a dos kilovatios. Si permanece encendido durante ocho horas al día, consume 16 kilovatios hora diarios. Multiplicado por 30 días, el resultado llega a 480 kilovatios hora al mes. Y tomando como referencia un precio de la electricidad de 0,15 euros por kilovatio hora, el gasto sería de 72 euros.

Es un cálculo muy sencilla, pero también bastante útil para entender por qué un aparato que parece pequeño puede acabar notándose en la factura cuando se utiliza muchas horas. Y es que no es lo mismo encenderlo veinte minutos antes de ducharse que mantenerlo toda una tarde en un dormitorio o un despacho o incluso durante toda la noche mientras dormimos. Sin embargo, el gasto real también puede variar ya que un calefactor con termostato no trabaja necesariamente todo el tiempo a máxima potencia y una habitación que conserva bien el calor necesitará menos funcionamiento que otra con ventanas antiguas o mal aislamiento.

Con gas, la misma comparación baja a 26,66 euros

La segunda parte del ejemplo calcula cuánto gas haría falta para producir una cantidad de calor equivalente. Según la estimación publicada, serían aproximadamente 2,22 kilovatios hora de gas por cada hora de funcionamiento. Manteniendo el mismo uso, ocho horas diarias durante 30 días, el consumo rondaría los 533 kilovatios hora. Con un precio de 0,05 euros por kilovatio hora, la cuenta termina en 26,66 euros mensuales.

La diferencia con los 72 euros del calefactor supera los 45 euros en un solo mes. De ahí que se diga de que calentar una estancia con un aparato eléctrico puede costar casi tres veces más que hacerlo con gas. Ahora bien, esa comparación sólo funciona dentro de las condiciones utilizadas para hacerla. Si cambia el precio de la electricidad, el gas, las horas de uso o el rendimiento de la caldera, también cambia el resultado.

No todas las casas ni todas las tarifas son iguales

Una vivienda bien aislada puede mantener la temperatura durante bastante tiempo una vez que se ha calentado. Otra, con pérdidas por ventanas, paredes o puertas, necesitará más energía para conseguir el mismo nivel de confort. También hay diferencias importantes entre tarifas. El precio del kilovatio hora no es idéntico en todos los contratos y puede cambiar según la compañía, el mercado o incluso el horario.

La comparativa tampoco incluye otros gastos, como el término fijo de las facturas, el mantenimiento de la caldera o el coste de la propia instalación. Por eso, las cifras de 72 y 26,66 euros sirven como referencia para ese supuesto concreto, no como una predicción exacta de lo que pagará cualquier hogar. Y hay otro detalle: una caldera suele calentar más de una habitación. Si se enciende toda la vivienda para estar únicamente en un despacho, el consumo total puede ser distinto del que plantea una comparación centrada sólo en el precio de producir calor.

El calefactor sigue teniendo sentido para usos puntuales

Que resulte más caro durante muchas horas no significa que el calefactor eléctrico deje de ser útil. Precisamente su principal ventaja está en poder calentar una zona pequeña durante poco tiempo. Puede ser práctico en el baño unos minutos antes de ducharse, en una habitación que sólo se utiliza de vez en cuando o en un despacho durante un rato. En esas situaciones, encender toda la calefacción de la casa podría no tener demasiado sentido.

El escenario cambia cuando el aparato funciona cada día durante seis, ocho o más horas. Ahí el coste deja de ser pequeño y empieza a acumularse. Antes de elegir un sistema u otro conviene mirar algo más que el precio del aparato. Las horas reales de uso, el aislamiento de la habitación, la tarifa contratada y si se necesita calentar una sola estancia o toda la vivienda terminan marcando la diferencia. Un calefactor puede resolver bien un momento concreto; utilizado como calefacción principal durante todo el invierno, la factura puede contar otra historia.