Amin Maalouf (Beirut, 25 de febrero de 1949) es un escritor franco-libanés que se ha convertido en los últimos años en una de las plumas más respetadas del país y de Europa. Por ello, en el año 2010 fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras y también es miembro de la Academia Francesa, siendo secretario perpetuo desde el año 2023. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la última reflexión que este prestigioso escritor ha hecho sobre la llegada de la inteligencia artificial.

«No estoy seguro de que dentro de 20 años a la gente le siga importando si un libro fue escrito por una IA». Estas palabras han sido pronunciadas por Amin Maalouf en una entrevista concedida al medio francés Le Soir, en la que ha dejado claro que la inteligencia artificial ha llegado con un manual de instrucciones técnicas, pero que corresponde a los grandes letrados diseñar el temario que tiene que ver con la ética de una ciencia que ya es capaz de escribir libros con una destreza jamás imaginada.

Amin Maalouf también pone el foco en que en el futuro habrá unos límites difusos para discernir entre la IA y la obra de un autor original. Aunque deja claro que él no la usa para escribir, afirma sin miedo a equivocarse que el debate será más frecuente entre los escritores jóvenes y en el futuro será más difícil distinguir sobre el papel dónde está la inteligencia artificial y la humana.

Además, en esta misma entrevista también recomienda el uso de la IA para la corrección y recopilación de datos, pero deja claro que se debe evitar durante el proceso creativo. También considera que hay que informar a los lectores sobre si un texto o libro ha sido editado con el uso de la inteligencia artificial. Y por ello es labor de los grandes ilustrados de la época elaborar un marco ético ante el auge de la inteligencia artificial en la vida… y en la literatura francesa.

Amin Maalouf y su reflexión sobre la IA

Amin Maalouf es una voz más que autorizada para hablar sobre el dilema ético de la literatura con la inteligencia artificial. Tras estudiar economía política y económicas en la Universidad de San José de Beirut, fue reportero de guerra en conflictos en Vietnam y Etiopía antes de marcharse a Francia en 1976 a causa de la guerra civil libanesa.

Diez años más tarde llegó su primer éxito literario con León el Africano, publicado en 1986, que le hizo hacerse un nombre en el mundo de la literatura francesa. Después llegaría Samarcanda o El primer siglo después de Béatrice, que fue su primer éxito de ciencia ficción publicado en 1992. La Roca de Tanios le hizo ganar un premio Goncourt e incluso se ha atrevido a escribir ópera, con el libreto L’amour de loin. Orígenes (2004), Los desorientados (2012) y Nuestros inesperados hermanos (2020) han sido las últimas obras del afamado escritor.

Su extensa vida y obra le hicieron ser galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en el año 2010 y también ser nombrado para ocupar el puesto 29 de la Academia Francesa, de la que es secretario perpetuo desde el año 2023.