De siempre, un sticker de WhatsApp ha sido una imagen muda, fija o animada. La beta de WhatsApp para iOS 26.46.10.70, que se distribuye a través de TestFlight, permite ponerle sonido a los stickers animados que se crean a partir de un vídeo. La función había aparecido antes en Android y ahora llega al iPhone. Algunos usuarios de la App Store también empiezan a verla.

De la galería al sticker con banda sonora

Todo empieza en el creador de stickers que WhatsApp ya integra en la app. Desde el teclado de stickers hay que tocar en Crear sticker y elegir un vídeo de la galería. La aplicación lo convierte en un sticker animado. Hasta aquí, nada nuevo.

La novedad, descubierta por el medio especializado WaBetaInfo, es un botón de audio en la parte superior de la pantalla del editor. Al pulsarlo se abre una biblioteca de sonidos para elegir qué acompañará a la animación. Cada opción se puede escuchar antes de dar el sticker por terminado.

Grillos, risas malvadas o tu propia voz

Para ser una función en pruebas, hay bastante donde elegir. Lo más obvio es mantener el sonido original del vídeo, útil cuando el clip ya tiene gracia por sí mismo. WhatsApp también incluye una colección de efectos prediseñados, con una exclamación de asombro, una risa malvada, el cri-cri de los grillos o el ronroneo de un gato.

Quien quiera algo más personal puede importar un archivo de audio desde la app Archivos del iPhone o grabar su propia voz en el editor. Esto último es probablemente lo que más juego dará en los grupos de amigos y de familia, porque convierte el sticker en algo parecido a un mensaje de voz con imagen.

Silencio por defecto, para no asustar a nadie

WhatsApp ha tenido en cuenta un problema evidente. Nadie quiere que su móvil suelte carcajadas en mitad de una reunión porque alguien ha mandado un sticker al grupo. Por eso los stickers con sonido llegan silenciados y no se reproducen solos. El destinatario ve un pequeño icono de audio y decide si lo toca.

Cuando lo activa, el audio suena tres veces y se detiene, las mismas repeticiones que hace cualquier sticker animado en el chat. En Android funciona igual.

Primero en Android, ahora en el iPhone y sin fecha para todos

El despliegue es gradual. No todos los probadores tienen la función todavía, y quien no vea el botón de audio en el editor debería recibirlo en las próximas semanas. Por ahora no hay fecha para la versión estable. Las novedades en pruebas suelen tardar semanas o meses en llegar a todos los usuarios, y alguna se queda por el camino. Para adelantarse, la única vía es el programa de pruebas de WhatsApp para iOS en TestFlight, que suele tener las plazas cubiertas.