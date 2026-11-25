Hoy, 25 de noviembre, es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Apple lo marca en el App Store con una selección editorial de historias y aplicaciones centradas en la seguridad, la privacidad y la protección personal. La idea no es lanzar una función nueva ni una app propia. Se trata de una recopilación de contenidos que la tienda ya tenía, más dos historias nuevas. Según Apple, el objetivo es dar visibilidad a herramientas que ayuden a prevenir situaciones de riesgo y a que cada persona tenga más control sobre su seguridad, tanto en el entorno digital como fuera de él.

Las citas online, protagonistas de este año

Las dos novedades giran en torno a las apps de citas, un terreno donde quedar con un desconocido y compartir datos personales con alguien a quien no conoces forma parte del propio funcionamiento del servicio.

La primera historia, titulada Más seguridad buscando el amor, repasa las funciones de privacidad y protección que incluyen las plataformas de citas más populares. Su planteamiento es práctico. Se trata de que el usuario sepa qué herramientas tiene a mano antes de abrir una conversación o concertar un encuentro.

La segunda, Citas más seguras con Taimi, se centra en una sola aplicación. Taimi es una app de citas dirigida al público LGTBIQ+ y, de acuerdo con la descripción de Apple, ha incorporado nuevas herramientas de seguridad para proteger a sus usuarios y fomentar experiencias más inclusivas.

Tres recopilaciones que siguen disponibles

A las novedades se suman tres historias publicadas en años anteriores. Herramientas para tu seguridad recorre las funciones de los iPhone y del resto de dispositivos de Apple pensadas para proteger la seguridad personal y la de las personas cercanas. Apps contra la violencia reúne aplicaciones con recursos y herramientas de protección. Y Seguridad en cualquier lugar agrupa apps útiles para viajar, conocer gente nueva o reservar alojamiento con más tranquilidad. Todas se pueden encontrar buscándolas por su título en la pestaña Hoy o en el buscador del App Store, desde el iPhone, el iPad o el Mac.

No solo en el móvil

La tecnología puede facilitar las cosas, desde compartir la ubicación con alguien de confianza hasta revisar qué apps y personas tienen acceso a nuestros datos. Pero no sustituye a los recursos de atención especializados. En España, el 016 atiende a víctimas de violencia de género las 24 horas, de forma gratuita y en varios idiomas, y en caso de emergencia el número sigue siendo el 112.