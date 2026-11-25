Abres la nevera y la cerveza que metiste hace una hora sigue tibia. Las verduras llevan días empezando a pintar cada vez peor y el hueco para la compra de la semana brilla por su austencia. ¿Te suena todo esto? Pues entonces necesitas un cambio, uno que vas a poder conseguir con el Frigorífico Combi LG GBBS312APY DoorCooling+. Este modelo iene todo lo que le falta a tu cocina: 333 litros, tecnología de refrigeración avanzada y clase A. Y ahora, con el Black Friday de LG, está rebajado más de 200 €.

Si además usas nuestro cupón LGOKDIARIO10, tendrás un 10 % de descuento aparte. Es un frigorífico pensado para hogares de una o dos personas que quieren conservar mejor los alimentos y, sobre todo, gastar menos luz. Te va a enamorar.

Te gustará porque…

Su tecnología DoorCooling+ enfría bebidas y alimentos un 15,1 % más rápido.

Mantiene la temperatura estable, con una variación de solo ±0,5 ºC, para que la comida dure fresca más tiempo.

Tiene garantía de por vida en el compresor. 30 años para despreocuparte.

Su cajón Fresh Converter+ ajusta la temperatura según lo que guardes en su interior. Es comodísimo.

Frigorífico Combi LG GBBS312APY DoorCooling+

Si por algo te va a convencer el Frigorífico Combi LG GBBS312APY es por cómo cuida lo que metes dentro. Tiene una combinación de tecnologías (DoorCooling+ y LinearCooling) que hace que las bebidas y los alimentos de la puerta se enfríen mucho antes y que la temperatura no se descontrole en su interior, algo que luego notas en detalles tan sencillos como la textura o el sabor de los alimentos. Además, su cajón inteligente se puede configurar según lo que almacenes dentro, y tiene capacidades generosas en general: 183 litros de frío y 113 de congelador encapsulados en 59,7 x 186 x 67,4 cm de electrodoméstico, que además gasta solo 108 kWh al año. Te ahorra muchísima luz a lo largo de toda su vida útil.

Buena capacidad, buena eficiencia y, sobre todo, el mejor cuidado posible para tu comida y bebida, que al final es lo que importa. Desde luego, es un frigorífico combi recomendable para cualquier cocina, sobre todo para una familia.

¿Tiene buenas reseñas?

Sí que las tiene. De hecho, algo que queda claro gracias a las reseñas de usuarios es que es muy silencioso, enfría realmente rápido y tiene un acabado de mucha calidad. Aquí puedes leer varias:

«Estoy muy contento con el frigorífico. Se ve de alta calidad, funciona muy silenciosamente y enfría rápidamente. Los acabados son buenos y el interior está muy bien organizado.»

«¡Acerté con mi elección! Los detalles metálicos del interior no solo tienen un aspecto estupendo, sino que además se sienten muy robustos. Los compartimentos flexibles aprovechan al máximo el espacio. Lo volvería a comprar sin dudarlo.»

«Llevamos usando este frigorífico/congelador aproximadamente un mes y ha cumplido con creces nuestras expectativas.»

Ahora mismo, el Black Friday de LG deja este frigorífico en 819 €. Y, si aplicas el cupón LGOKDIARIO10, tienes un 10 % de descuento por separado. Además, LG ofrece financiación al 0 % hasta en 12 pagos para que el gasto se note menos. ¡Aprovecha!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

Política comercial okshopping