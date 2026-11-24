Afeitarte y acabar con la piel roja o tirante es más habitual de lo que parece, y justo ahí quiere marcar la diferencia la Braun NEVO, el último lanzamiento de la marca. Su tecnología AeroTouch™ reduce la fricción para dejar un afeitado apurado sin maltratar la piel. Además, lleva un procesador inteligente que ajusta la potencia según lo cerrada que sea tu barba y un cuerpo de acero inoxidable de una sola pieza.

Y el momento no podía ser mejor. Con el Black Friday, la Braun NEVO tiene un 41% de descuento en la tienda online de Braun hasta el 1 de diciembre: de 679,99 euros pasa a menos de 400 euros. Si llevas tiempo queriendo renovar tu afeitadora, o buscas un regalo de Navidad que acierte seguro, no puedes dejar pasar esta oportunidad.

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5 beneficios para elegir Braun NEVO

Si todavía te estás pensando si merece la pena, estas son las cinco razones que más pesan:

Menos fricción en cada pasada: dos láminas Ultra Glide hacen que la afeitadora se deslice sobre la piel sin tirones ni roces molestos. Un corte muy fino: sus 250 elementos de corte trabajan sincronizados entre sí y están afilados como el diamante. Una barba analizada 340 veces por segundo: el NEVO Smart Processor lee la densidad del vello y adapta la potencia del motor al instante. Un diseño resistente: el cuerpo unibody está hecho con una sola pieza de acero inoxidable de grado quirúrgico. Mantenimiento sencillo: el sistema NEVO Care 7-in-1 limpia, lubrica, seca y carga la afeitadora.

AeroTouch™: la tecnología que reduce la fricción sobre la piel

Si hay algo que distingue a esta afeitadora es la tecnología AeroTouch™. Gracias a sus láminas Ultra Glide, el cabezal se desliza por la cara con una suavidad increíble, y el afeitado apurado deja de estar reñido con una piel tranquila. Se nota todavía más si te afeitas a menudo, que es cuando la piel más lo agradece.

Tampoco se queda corta en los rincones difíciles. El cabezal se adapta hasta 40º, así que se adapta bien los contornos del rostro sin que tengas que forzar el movimiento. Por dentro, trabajan los 250 elementos de corte sincronizados, preparados para cortar el vello que crece en distintas direcciones y también el que queda pegado a la piel. Y si tienes zonas con pelo más largo, trae un recortador para resolverlo.

Otro detalle práctico: es completamente resistente al agua. Puedes usarla en seco, o en húmedo con espuma o gel, según lo que te resulte más cómodo cada mañana.

El procesador inteligente adapta la potencia a cada barba

La Braun NEVO está pensada para hacerte la vida más fácil, y también la de la persona a la que se la regales estas fiestas. Buena parte de la culpa la tiene el NEVO Smart Processor, que analiza la densidad de la barba hasta 340 veces por segundo y regula la potencia del motor en tiempo real. Si te afeitas casi a diario y quieres algo que te simplifique el paso por el baño, esta afeitadora es un acierto seguro.

Además, incluye un Smart Display, una pantalla que te va contando cómo está el aparato, como el nivel de batería, cuándo toca limpiar o hacer mantenimiento y algunas recomendaciones personalizadas. Y en cuanto a la batería, ofrece 60 minutos de autonomía con una sola carga, con carga rápida de solo 5 minutos para cuando vas con prisa.

Un cuerpo unibody de acero inoxidable fabricado en Alemania

El diseño es otro de los puntos fuertes de la Braun NEVO. Está fabricada en Alemania con un cuerpo unibody, es decir, tallado a partir de una sola pieza de acero inoxidable de grado quirúrgico. Eso se traduce en una sensación premium desde que la coges, es ligera, sólida y con un acabado metálico muy cuidado.

Para cerrar el círculo está el sistema NEVO Care 7-in-1, que limpia, cuida y carga la afeitadora para que apenas tengas que ocuparte de ella. Según Braun, consigue una limpieza hasta 10 veces mejor que si la enjuagaras solo con agua.

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A veces, un cambio pequeño en una rutina de todos los días marca la diferencia. Con AeroTouch™ y un procesador que se adapta a cada barba, la Braun NEVO apuesta por un afeitado más suave y cómodo, y encaja igual de bien como capricho propio que como regalo para Navidad. Si estabas esperando una buena ocasión, el Black Friday con un 41% de descuento la tienes hasta el 1 de diciembre.

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