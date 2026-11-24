El Black Friday 2026 en Sephora comenzó el 20 de noviembre y se prolongará hasta el día 30. Aunque el Black Friday se celebrará el próximo 27 de noviembre, la marca ya ha adelantado algunas ofertas para los usuarios registrados en su página web, con rebajas de hasta el 25%. A estos descuentos se suma un 5% adicional en compras superiores a 90 euros realizadas a través de la aplicación móvil, utilizando el código PREBLACK.

Las ofertas de Black Friday de Sephora incluyen productos de belleza y cuidado personal de marcas reconocidas. Entre los descuentos destaca el Zero Pore Pad 2.0 de Medicube, unos discos faciales exfoliantes de 70 unidades que pasan de 26 a 19,50 euros. Por su parte, la CC Crème de Erborian, uno de los productos más vendidos de Sephora, ahora vale 18 euros, con un descuento del 25%, mientras que el perfume Replica By the Fireplace de Maison Margiela, en formato de 100 ml, cuesta 57,75 euros. También está disponible el estuche Icons to Go de Laneige por 19,50 euros. Para el cuidado del cabello, la plancha de aire caliente Duet de Ghd está disponible por 314,25 euros.

Black Friday 2026 en Sephora

En la sección de perfumería destaca Yves Saint Laurent L’Homme, un Eau de Toilette de 60 ml que pasa de 93 a 69,75 euros. También se encuentra Emporio Armani Because It’s You, una fragancia femenina de 50 ml cuyo precio baja de 76 a 57 euros. Para quienes buscan perfumes en formatos más grandes, Lancôme Trésor de 100 ml está disponible por 131,25 euros, frente a los 175 euros anteriores.

La cosmética facial reúne algunas de las propuestas más interesantes del Black Friday de Sephora. Erborian CC Crème, un tratamiento corrector con color que aporta luminosidad, cuesta 18 euros en su formato de 15 ml, mientras que su Triple Care BB Milk se puede adquirir desde 15 euros. También sobresalen la crema hidratante Moisturizing Gel-Cream de Byoma, de 50 ml, por 13,50 euros, y la crema Dynasty Cream de Beauty of Joseon, por 17,25 euros. Otra alternativa es Charlotte’s Magic Cream de Charlotte Tilbury, disponible en formato de 15 ml desde 25,50 euros.

Los sérums y tratamientos también tienen protagonismo. El Revive Eye Serum con ginseng y retinal y el Glow Serum con propóleo y niacinamida, ambos de Beauty of Joseon, estás disponibles por 12 euros. Por su parte, Caudalie Vinoperfect, un sérum antimanchas, tiene un precio 36 euros. También se pueden encontrar opciones como el sérum hidratante de Byoma por 13,50 euros y el PDRN Pink Peptide Serum de Medicube por 17,25 euros.

Para el cuidado de los labios, el Lip Sleeping Mask de Laneige está a la venta en la tienda online de Sephora por 18,75 euros. Por otro lado, Summer Fridays Lip Butter Balm cuesta 19,50 euros y Olehenriksen Pout Preserve Lip Treatment está disponible desde 15,75 euros. En cuanto a las mascarillas, destacan las de Biodance, desde 5,25 euros, y la Collagen Night Wrapping Mask de Medicube, por 21 euros.

En cuanto al cuidado del cabello, el K18 Leave-in Molecular Repair Hair Mask, en formato de viaje de 15 ml, cuesta desde 23,25 euros, mientras que el champú detox de Ouai se encuentra desde 13 euros. También hay tratamientos nutritivos de GOA Organics, como Cotton Lust por 25,50 euros, y el sérum nocturno Nutritive 8H Magic Night Serum de Kérastase, desde 17,25 euros.

Maquillaje

En la categoría de rostro destacan varios productos para conseguir un acabado uniforme y natural. Too Faced Chocolate Soleil Stick Crémeux, un bronceador en formato barra, está disponible desde 34 euros, mientras que los polvos bronceadores Chocolate Soleil cuestan 40 euros. Por su parte, Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Blur Concealer, un corrector hidratante de larga duración, tiene un precio de 38 euros. También sobresale el corrector Dior Backstage Flash Perfector Concealer, por 35 euros, y la base Tarte Face Tape, de alta cobertura, que cuesta 42 euros.

Los coloretes y los iluminadores también ocupan un lugar destacado. Rare Beauty Soft Pinch, uno de los productos más conocidos de la marca, es un colorete líquido que se vende por 29 euros, mientras que su versión mini está disponible desde 13 euros. Huda Beauty Blush Filter, también en formato líquido, cuesta 29 euros. Para aportar luminosidad al rostro, Dior Backstage Glow Maximizer Palette se encuentra por 61 euros y el iluminador líquido Positive Light de Rare Beauty tiene un precio de 33 euros.

En cuanto a los polvos, Huda Beauty Easy Bake Loose Baking & Setting Powder cuesta 40 euros en su formato de 20 gramos. Quienes prefieran una versión más pequeña pueden optar por Baby Bake Mini Easy Bake Loose Powder, disponible por 23 euros. También destacan los polvos bronceadores The Show Sun de Kosas, por 39 euros, y los polvos matificantes y fijadores de Sephora Collection, por 16,99 euros.

Los productos para los labios reúnen algunas de las ofertas más interesantes. Fenty Beauty WATTABRAT Gloss Bomb baja de 24 a 15 euros, con un descuento del 37%. Anastasia Beverly Hills Lip Liner pasa de 27 a 16 euros, con un descuento del 40%, mientras que el gloss Gloss Bomb Burst de Fenty Beauty está disponible desde 10 euros. También se pueden encontrar productos de maquillaje de firmas como CHANEL, Dior, Lancôme y Charlotte Tilbury.

Política comercial okshopping