Vox en Castilla y León sigue los pasos de Extremadura y no renovará el convenio de cooperación internacional con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, ha anunciado este martes que el Ejecutivo regional pondrá fin a este acuerdo de cooperación internacional, lo que permitirá redirigir los 400.000 euros previstos a políticas sociales y de apoyo a las familias vulnerables de la comunidad.

Pollán ha explicado que esta decisión se adopta para priorizar las necesidades de los ciudadanos de la región. «Bastantes problemas tienen los castellanos y leoneses y los españoles para llegar a fin de mes», ha aseverado el vicepresidente primero a los medios de comunicación minutos antes de reunirse con el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Enrique Cabero.

Asimismo, ha indicado que la Junta está dentro de los plazos previstos para tramitar la no renovación del convenio: «Esta decisión se suma a otros pasos que desde la firma del pacto de Gobierno de coalición se han dado respecto a la AECID, como la renuncia por escrito de Castilla y León a su presidencia rotatoria, presidencia que por plazos tenía desde el pasado mes de mayo».

En la misma línea que Extremadura, Vox dirige en Castilla y León la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, desde donde se ha fijado el objetivo de reducir al mínimo legal las subvenciones destinadas a cooperación internacional. En este contexto se produce la salida del convenio con la AECID, que supondrá un ahorro de 400.000 euros en cuatro años, a razón de 100.000 euros anuales durante el periodo 2027-2030. «La Junta reducirá los recursos destinados a cooperación internacional al desarrollo al mínimo imprescindible para cumplir con las competencias y obligaciones derivadas del marco legal vigente», ha puntualizado.

Vox corta el grifo a la cooperación internacional en Extremadura

Vox continúa aplicando la prioridad nacional en Extremadura. El vicepresidente de la Junta y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, ha anunciado el lunes que retira la financiación al convenio de cooperación internacional que mantenía el Gobierno regional desde 2024 con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). De este modo, corta el grifo a 400.000 euros —correspondientes a 100.000 euros anuales entre 2027 y 2030— que serán dirigidos especialmente a las personas dependientes y sus familiares.

Hace unos días, Vox ya había anunciado el fin de la financiación a proyectos en el extranjero para redirigir esos recursos a los problemas de los extremeños, destinando 11,5 millones de euros eliminados del presupuesto de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID) a la Consejería de Salud.

Ahora, el vicepresidente de la Junta, Óscar Fernández Calle, ha confirmado que no renovará el convenio de cooperación internacional con la AECID. «400.000 euros menos para la Agencia Española de Cooperación, 400.000 euros más para las familias extremeñas que tienen a su cargo personas dependientes», ha publicado Fernández Calle en sus redes sociales.

Con esta nueva medida, el partido liderado por Santiago Abascal continúa con la aplicación de su premisa de la prioridad nacional en los gobiernos regionales, apuntando a una apuesta por «proteger a quienes más lo necesitan, por respaldar a las familias que sostienen el cuidado de sus seres queridos y por garantizar que ningún cuidador tenga que afrontar en soledad una situación de dependencia».