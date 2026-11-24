El secretario general del PP y candidato por La Coruña al 29-N, Miguel Tellado, ha condenado este martes los «hechos lamentables» acaecidos esta mañana en Andoáin (Guipúzcoa), donde el cabeza de lista por esta circunscripción, Jon Echeverría, y la portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados y de la campaña, Ester Muñoz, han sido increpados y amenazados por radicales.

«Esta es la España de Sánchez, la España donde los violentos campan a sus anchas, son los mismos de los partidos que apoyan a Sánchez, que le hicieron presidente, y por eso en el Partido Socialista son siempre tan tibios a la hora de condenar estos actos de violencia», ha denunciado Tellado en declaraciones a los medios de comunicación en una visita a Leganés.

En la sede local del PP, en la Plaza de España, ha estado acompañado por el alcalde de este municipio madrileño, Miguel Ángel Recuenco, y por el vicesecretario de Territorial del PP de Madrid y candidato al Congreso, José Antonio Sánchez.

«España no merece un Gobierno incapaz de condenar la violencia, incapaz de poner los medios necesarios para que en cualquier rincón de España cualquier candidato pueda desarrollar su tarea política con plena seguridad», ha manifestado Tellado, al tiempo que ha criticado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no atiendera su llamada tras la agresión proetarra en Hernani a la caravana de Jon Echeverría.

«Son hechos tremendamente lamentables y por eso quiero reiterar todo el apoyo de la dirección nacional del Partido Popular a nuestro candidato Jon Echeverría, un valiente, un joven brillante de 22 años que demuestra la valentía de la juventud española que se niega a que nadie le cierre la boca», ha subrayado.

Además, el número dos del PP de Alberto Núñez Feijóo ha instado a Pedro Sánchez a que revele «quién en el Partido Socialista ordenó a una banda de narcotraficantes eliminar a una juez», en este caso, a la magistrada Beatriz Biedma, instructora del caso del hermano del presidente del Gobierno.

Así lo ha exigido tras ratificarse en dicho encargo la jefa del clan de los Rochos, Cintia Rocho, en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga el caso de las cloacas del PSOE. «Ya no es que haya sido el gobierno más incompetente que ha tenido España. Ya no es que haya sido un gobierno corrupto y ladrón. Es que además encargaban a una banda de narcos eliminar a la juez», ha enfatizado.

Además, Tellado ha aprovechado este acto electoral en Leganés para llamar a los ciudadanos a «unir el voto del cambio» en el PP, apelando también a los «socialdemócratas» que no se sienten representados por Pedro Sánchez.

En este contexto, el secretario general de los populares ha advertido que el objetivo del PP no es solo ganar y gobernar, sino lograr la mayor distancia posible respecto al PSOE para que Sánchez abandone todos sus cargos y no pueda atrincherarse como líder de la oposición. «Sólo se irá si le arrasamos en las urnas» el domingo, ha remarcado.

Una «mente perversa»

Por su parte, José Antonio Sánchez ha hecho alusión al anuncio realizado por Pedro Sánchez de que el Gobierno central recurrirá al Tribunal Constitucional para tumbar la Ley del concebido no nacido impulsada por la Comunidad de Madrid que dirige Isabel Díaz Ayuso. «Solo una mente perversa puede usar la vida y la familia para su provecho electoral y estar en contra de una ley que quiere fomentar la maternidad y la natalidad», ha denunciado.

Previamente, el alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, ha remarcado que lo que pase el domingo en las elecciones generales «nos afecta y mucho en la política local», donde ha destacado que su Ayuntamiento tiene previsto un próximo desarrollo de 4.000 viviendas.