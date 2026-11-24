Un joven de 21 años y nacionalidad hondureña ha sido detenido por agentes de la Policía Nacional en Valencia como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa ocurrido en la localidad de Torrent. En concreto, por lanzar un enorme adoquín de 13 kilos a la cabeza de otro hombre desde una altura de tres metros, cuando el agredido se encontraba tomando algo en una terraza.

El herido ha quedado inconsciente y ha necesitado ser trasladado a un centro hospitalario. El golpe le ha provocado heridas en la cabeza y una hemorragia interna. El enorme adoquín es el que se puede ver en la imagen que ilustra esta información. Todo ello, según el relato de la Policía Nacional.

Los hechos se remontan al pasado 24 de octubre, y se produjeron en torno a las 04:00 horas. En plena madrugada, en la terraza de un local de ocio de Torrent. Esta última es la segunda localidad con mayor número de población de la provincia de Valencia tras la capital y tercera ciudad de España.

Los agentes de la Policía Nacional averiguaron que poco antes de recibir el brutal impacto del adoquín en su cabeza, el herido y un grupo de amigos del mismo habían mantenido una discusión con otro grupo de hombres que, finalmente, optó por marcharse del lugar. Pero, un rato más tarde, mientras la víctima se hallaba en la citada terraza tomando algo, un adoquín le golpeó por sorpresa en la cabeza. La víctima quedó inconsciente. Y tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario.

El agresor huyó del lugar de los hechos. La policía lo buscó en las inmediaciones. Pero no fue encontrado en ese momento. Su huida se prolongó por espacio de 10 días, porque, finalmente, los agentes lograron detenerle al sospechoso el pasado 4 de noviembre. Solo 24 horas después, el detenido fue puesto a disposición de un juzgado de Torrent, la localidad en que se había producido la brutal agresión.