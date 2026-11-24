El portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, implacable cuando se trata de PP y Vox, se quedó literalmente mudo cuando la portavoz del PP, Ester Muñoz, le invitó reiteradamente en el transcurso del debate electoral a ocho de la noche del lunes a que condenase las palabras de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, quien el pasado viernes, en un mitin del PSOE valenciano en Onteniente, aseguró que se quedó con ganas de que Sánchez le diera «cuatro bofetadas bien pegadas» a Feijóo. En ese mismo mitin, Diana Morant tildó también a Feijóo de «energúmeno».

En concreto, en el debate a ocho de la noche de este pasado lunes, Ester Muñoz dirigió su mirada a Patxi López y le reclamó: «Señor López, condene a la señora Diana Morant, que quería darle cuatro bofetadas a Feijóo; condénelo aquí». Patxi López, en lugar de responder, quedó en silencio, sin saber hacia dónde mirar. Pero sin condenar las palabras de la ministra del Gobierno de Pedro Sánchez. De fondo, se escucha a un balbuceante Xabier Fortes, el moderador del debate, mientras Patxi López le mira con cara de circunstancias. Pero no condena las palabras de Diana Morant.

Ha sido la propia Ester Muñoz quien este martes ha subido ese momento de su intervención a su perfil de X: «Y yo pensando que lo que le iba a preocupar a un moderado como tú es que tu portavoz no fuera capaz de condenar la violencia de una ministra de tu partido».

Hasta el momento, ningún representante socialista ha condenado aquellas palabras de Diana Morant, quien en ese mismo mitin del pasado viernes Onteniente, tal como ha publicado OKDIARIO, llamó «energúmeno» también a Feijóo.

Tampoco la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ni la cabeza de lista del PSOE por la provincia de Valencia para estas elecciones generales, Pilar Bernabé, han condenado las palabras de Diana Morant. Ambas estaban presentes en el momento en que Diana Morant se pronunció así en Onteniente.

Y ello, a pesar de que el PP ha venido solicitando desde que se conoció lo sucedido una rectificación inmediata por parte de la ministra, que no se ha producido. En el caso de Diana Morant, llueve sobre mojado, porque unos días antes, en el inicio de campaña, llamó en Elda (Alicante) «pecho paloma» al alcalde de Elche, el popular Pablo Ruz.