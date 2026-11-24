El líder del PP valenciano, Juanfran Pérez Llorca, ha situado en su intervención en un encuentro con vecinos y militantes en la localidad de Catral (Alicante) como resumen de los ocho años de gobierno del socialista Pedro Sánchez «la cantidad de corruptos que nos va a dejar el gobierno socialista». En este sentido, ha recordado que el actual presidente del Gobierno llegó al cargo que ahora ostenta con una moción de censura que justificó con la necesidad de acabar con la corrupción. Pero que este domingo, tras las elecciones generales, «se irá a casa indultando a delincuentes».

Pérez Llorca ha realizado este lunes varios actos en la comarca de la Vega Baja, la situada más al sur de la provincia de Alicante y que limita con la Región de Murcia. Un territorio que ha sido tradicional granero de votos del PP y cuyo principal problema es el agua. Es, de facto, la comarca afectada por los continuos recortes de Sánchez con el trasvase Tajo-Segura.

El penúltimo de esos actos ha sido el celebrado en Catral, conocido como la Puerta de la Vega Baja. Y allí, también se ha referido directamente al presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, y a los casos de corrupción que le rodean.

Así, ha recordado Pérez Llorca el caso de Carles Puigdemont, de quien ha señalado que «más allá de querer romper la integridad de España, que es un delito ya grave, también ha malversado». Y que la amnistía «también es una amnistía a la malversación. Aquellos que cogen el dinero de los españoles y se lo gastan en otros menesteres».

En este sentido, ha resumido Pérez Llorca, que Pedro Sánchez acabará el mandato «recordando que indulta a corruptos, que indulta a malversadores o que aprueba leyes como la del solo sí es sí, que permite que violadores o personas que han agredido a mujeres también salgan antes de la cárcel».

Pérez Llorca también ha denunciado que desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno se han subido los impuestos en 97 ocasiones. Y ha reflexionado que la pregunta que se hace él «como español y se hace todo el mundo es: ¿Dónde está nuestro dinero?».

Según ha explicado, «hoy no se mantienen las vías del tren, no se mantienen las carreteras, no se mantienen incluso los trasvases o los canales que suministran el agua. No se mantiene nada y, en cambio, nos han subido muchas veces los impuestos».