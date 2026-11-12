Pérez Llorca vaticina que quedan 15 días para que «Sánchez deje de ser presidente y dejemos de lado el sanchismo»

El líder del PP valenciano, Juanfran Pérez Llorca, ha vaticinado este jueves que «quedan 15 días para que Pedro Sánchez deje de ser presidente de España y dejemos a un lado el sanchismo». Pérez Llorca se ha manifestado así en la culminación de una frenética jornada que le ha llevado de Valencia a Castellón y, desde allí, a Alicante, desde donde ha partido con rumbo a Villajoyosa.

Antes, en Valencia, Pérez Llorca ha estado junto a María José Catalá, cabeza de lista del PP por la provincia de Valencia y alcaldesa de la tercera ciudad de España. Catalá ha destacado que «Sánchez debe salir de Moncloa». En concreto, María José Catalá ha estado acompañada en esas horas previas por el líder del PP en la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca; el presidente del PP en la provincia de Valencia, Vicent Mompó, y la cabeza de lista al Senado por esa misma provincia, Susana Camarero. María José Catalá ha reivindicado la figura de Alberto Núñez Feijóo, para que España «recupere la ilusión y la confianza».

María José Catalá ha explicado que su decisión de liderar la lista del PP en la provincia de Valencia en esta cita electoral se ha producido porque «junto con muchos de mis compañeros alcaldes», ella misma ha sufrido como alcaldesa lo que ha calificado como «un terrible abandono» por parte del actual Gobierno de España, que preside el socialista Pedro Sánchez.

Y ha recordado también que ese abandono «afecta» a los vecinos de todos los municipios de la provincia de Valencia y «sobre todo» a los afectados por la DANA. «Me siento terriblemente decepcionada, preocupada, inquieta por un país que es maravilloso, pero en el que cada día hay más impuestos, los servicios públicos están esquilmados, el sistema democrático está más cuestionado y las instituciones son menos creíbles».

En Alicante, Juanfran Pérez Llorca ha estado junto al presidente provincial del PP, Toni Pérez, el presidente del PP local, Luis Barcala, y las cabezas de lista al Congreso y al Senado, Macarena Montesinos y Eva Ortiz, así como con un nutrido grupo de militantes y simpatizantes en los momentos previos a que partieran a la pegada de carteles de este viernes.