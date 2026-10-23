La alcaldesa de Valencia lidera la lista del PP al Congreso y se medirá en las generales a Bernabé, como en las municipales

La alcaldesa de Valencia, la popular María José Catalá, es ya oficialmente la número 1 del PP al Congreso de los Diputados por esa provincia. Ella misma ha confirmado que ha aceptado este encargo efectuado por el propio líder del PP y candidato al Gobierno de España, Alberto Núñez Feijóo. Ambos coinciden esta tarde en el mitin que el PP celebrará en Valencia.

María José Catalá tendrá enfrente a la ex delegada del Gobierno de Sánchez y también candidata a la Alcaldía de Valencia, la socialista Pilar Bernabé. Con la elección de María José Catalá, el PP configura un cartel en cada una de las tres provincias de la Comunidad Valenciana liderado por mujeres. En Alicante, Macarena Montesinos. En Castellón, Elena Albalat. Y, en Valencia, María José Catalá.

Por su parte, la número 1 del Partido Popular al Senado por la provincia de Valencia será la actual vicepresidenta primera del Gobierno valenciano, Susana Camarero, cuyo nombre se había asociado en días pasados a la candidatura al Congreso.

La salida del Gobierno valenciano de Susana Camarero y la de Elena Albalat provocarán, a su vez, una remodelación del Consell que preside Juanfran Pérez Llorca de cara al tramo final de la legislatura.

La decisión de optar por María José Catalá se produce el mismo día en que Feijóo viaja a Valencia para intervenir en el primer gran acto de precampaña del PP en la Comunidad Valenciana. Y tiene por objetivo concentrar el voto de toda la provincia en la actual alcaldesa de Valencia.

Se da la circunstancia de que los últimos sondeos para la Alcaldía de Valencia, a la que aspiran tanto María José Catalá como Pilar Bernabé, arrojan una clara ventaja de María José Catalá.

La elección de Catalá compromete también las aspiraciones de la ministra Diana Morant, a quien una derrota electoral en cada una de las tres provincias valencianas dejaría en una situación muy delicada de cara a su futuro en el PSPV. Pero compromete sobre todo a Pilar Bernabé, a quien una derrota en las generales practicamente sin opciones en las municipales.