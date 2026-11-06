Gritos y abucheos contra Sánchez en Valencia en su primer mitin tras la megatragedia de Urda: «¡Traidor, asesino!»

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, retomaba este viernes en Valencia la agenda de precampaña electoral tras la pausa de luto por la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo). Y los abucheos y gritos contra él han vuelto a las calles con su regreso a la actividad electoral.

Ha sido en un acto en el popular barrio de El Cabañal, en concreto, en el Polideportivo Municipal del Cabanyal-Canyamelar. El mitin, bajo el lema La fuerza de la gente, estaba previsto para las 18:30 horas y ha reunido a simpatizantes socialistas junto a dirigentes como Diana Morant, Rebeca Torró y Pilar Bernabé. El aforo del pequeño recinto se llenó, claro, y rápidamente, el PSOE difundió que fue necesaria la instalación de pantallas y sillas para quienes no pudieron entrar. Sin embargo, muchos simpatizantes llegados en autobuses que quejaron por no poder entrar.

Fuera, sin embargo, el recibimiento a Sánchez fue muy distinto. Decenas de personas se concentraron en los alrededores del polideportivo para protestar contra la presencia de Sánchez. Al paso de la comitiva de coches oficiales del presidente, que entró por una puerta lateral, se escucharon pitidos, abucheos e insultos: «¡Pedro Sánchez, hijo de p…!», «¡Fuera, fuera!», «¡Traidor!», «¡Asesino!», «¡España es cristiana y no musulmana!» y «¡Yo soy español!», entre otros. No se produjeron incidentes con la Policía ni con los asistentes al acto.

Mientras dentro el público de dentro vitoreaba («¡Pedro, Pedro!») y el pabellón vibraba con la llegada del presidente al escenario, fuera se hacía patente el rechazo ciudadano al presidente en Valencia.

La visita de este viernes de Sánchez a Valencia ha estado rodeada de la polémica porque, prescindiendo el presidente del Falcon en esta ocasión, no ha viajado en AVE, sino en automóvil.