El líder de Vox, Santiago Abascal, ha respondido a Pedro Sánchez y a Ada Colau en el debate a cuatro, después de que la candidata de Frente Amplio exigiera a todos los candidatos condenar la violencia machista. Abascal ha acusado a la izquierda de excarcelar violadores, ha responsabilizado al Gobierno de que se hayan triplicado las violaciones y ha recordado que Sánchez gobernó con «una banda de guarros».

El choque se ha producido en el arranque del debate. Colau ha abierto su intervención inicial poniendo el foco en la violencia machista y en el voto de las mujeres. «Las mujeres no vamos a callar hasta que las víctimas sean cero», ha dicho, antes de pedir a los demás candidatos una condena expresa.

Abascal no ha entrado en esa condena y ha cargado contra Sánchez y Colau. Al presidente del Gobierno le ha reprochado haber gobernado con «una banda de guarros», en referencia al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García, con quienes Sánchez recorrió España en el Peugeot durante las primarias socialistas. A Colau le ha recordado que «su espacio político» excarcela violadores por la ley del ‘solo sí es sí’. «No voy a admitir lecciones», ha zanjado.

El líder de Vox ha acusado además al Gobierno de «importar violadores» y de «condenar a las mujeres a la inseguridad más brutal». Según los datos de Interior, las agresiones sexuales con penetración han pasado de unas 1.700 en 2018 a 5.363 en 2025. La ley del ‘solo sí es sí’, impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, provocó, según el CGPJ, 1.205 reducciones de pena y 121 excarcelaciones.

Colau ha reaccionado dirigiéndose a Alberto Núñez Feijóo, que sí ha condenado la violencia machista. «Le agradezco que haya condenado la violencia machista, pero no sé cómo se puede plantear gobernar con un partido que no condena la violencia machista y que, por lo tanto, nos pone en peligro a las mujeres», le ha dicho al líder del PP.

No ha sido el único choque entre ambos en el debate. En el bloque de vivienda, Abascal ha señalado a Sánchez como «el gran buitre que hay en España», y Colau le ha acusado de insultar al presidente del Gobierno.

El debate, moderado por María Casado, se celebra a tres días de las elecciones generales del 29 de noviembre.