Jornada negra para los equipos españoles. Si los cinco de Champions ganaron esta semana, los tres de Europa League y Conference han perdido en sus respectivos compromisos. El último en caer ha sido la Real Sociedad, que, al igual que el Celta de Vigo, comenzó ganando su partido, pero un penalti de Jon Martín, que fue expulsado en la acción, propició la remontada del Crystal Palace en Londres (2-1). Todos están en puestos de eliminación.

Los de Matarazzo se adelantaron gracias a un tanto de Mamadou Sarr, pero a 20 minutos del final, Martín, que ya tenía amarilla, agarró a Jean-Philippe Mateta dentro del área, provocando un penalti que no falló el delantero francés.

En tanto que en los diez minutos finales, McNeil empujó a la red una chilena de Jorgen-Strand Larsen. En el tiempo de descuento, Marrero atajó un penalti a Yeremy Pino. La derrota deja a la Real Sociedad en una situación muy delicada, con cinco puntos tras cinco jornadas y fuera de los puestos de play-off.