Los ojos de la generación dorada del fútbol español miraban este jueves a Belgrado. En Serbia se dirimía el futuro de la España Sub-21 de David Gordo para el próximo verano, con la corona continental y el billete a los Juegos Olímpicos 2028 en juego. El sorteo ha encuadrado al combinado nacional junto a Italia, Finlandia y Albania, este último organizador del torneo junto a Serbia.

«Como era de prever, ha sido un sorteo complicado. Aquí en Belgrado están las mejores selecciones de Europa. Tenemos un grupo duro, con equipos que ya conocemos», ha comentado David Gordo. El azar ha dejado unos enfrentamientos cargados de alicientes y viejos conocidos para España, que partía como cabeza de serie tras firmar una brillante fase de clasificación con nueve victorias en diez jornadas.

El duelo estelar del grupo enfrentará a las dos selecciones más laureadas de la categoría, a España e Italia, ambas con cinco coronas. «Italia siempre será Italia. Ha sido cuatro veces campeona del mundo, siempre tiene buenos jugadores… Jugamos muchas veces con ellos en categorías inferiores y siempre son partidos complicados que exigen nuestra mejor versión», analizó Gordo.

Los otros dos rivales, Albania y Finalando, tienen un recuerdo reciente para Gordo. «Nos hemos enfrentado hace poco con Albania, es el anfitrión y será el partido inaugural. Nos puso las cosas muy difíciles y no conseguimos ganarles», ha subrayado antes de proseguir con su análisis. «Jugamos también con Finlandia, que nos ganaron en la fase de clasificación y nos lo complicó», dijo el seleccionador.

Gordo apela a la prudencia y a la responsabilidad, pero, sin embargo, es el primero en admitir que la sub-21 tiene crédito y las herramientas necesarias como para pelear por todo el cita de Serbia y Albania. «Llevamos más de un año trabajando con esta generación. Una vez lograda la clasificación, ya estamos pensando en la fase final. Y, ya sabiendo los rivales, está todo el cuerpo preparando esos partidos. Tenemos que ayudar a los jugadores para que den su mejor versión y para llegar de la mejor manera al primer partido. Luego, ya iremos paso a paso», añadió.