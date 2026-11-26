El presentador de televisión, Jorge Javier Vázquez, ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram haciendo una llamada de teléfono al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, donde no ha dudado en pelotearle durante los pocos minutos que dura la llamada y le pide a Sánchez que un día le dé una «sesión de pesas».

«Muchas gracias por ese pedazo de video que has hecho. Veo que estás en forma», comienza Pedro Sánchez la entrevista. Unas palabras que motivaron al presentador y que le reprocha que no le haya dejado un comentario y le resalta ¡Ahí te pudras! A lo que Sánchez se compromete a ponerle un mensaje «ahora mismo».

Tras este breve momento de risas, Jorge Javier Vázquez le pregunta al presidente si el 30 de noviembre, el día después de las elecciones generales, va a tener que «coger una baja por tristeza en Mediaset o podrá trabajar con alegría» ese día. «Yo espero que puedas ir a trabajar con alegría, con una sonrisa de oreja a oreja. Mira, yo me he presentado en seis ocasiones a la presidencia del gobierno como candidato y nunca he visto una movilización como esta», responde entre risas Sánchez.

Jorge Javier, en referencia a Abascal, le dice a Sánchez que ambos tienen una cosa en común, y es que ambos le llaman «dictador», aunque con la diferencia de que a él, el presidente de Vox, le llama también «enano». A lo que Sánchez le responde: «Pero fíjate que lo dice Abascal; te refieres a cuando le preguntan por Franco, dice que no tiene posición».

Jorge Javier quiere a Sánchez en un reality

Posteriormente, el presentador le propone a Sánchez una serie de programas o realitys de televisión en los que podría participar si después de las elecciones no sale vencedor: «Presidente yo lo que quería preguntar, si fuera a determinados programas de televisión, tendría miedo de que no saliera reelegido porque tú eres para esos programas como la Pantoja para los programas de corazón. Eres una mina».

«Entonces, hoy he pensado que te podría ofrecer en Mediasrest: ‘Superprevientes 2027’; tienes bastante de superpreviente, yo te veo nominando. Vamos a estrenar un programa de juicios a ver, pues yo he pensado que a lo mejor lo que podríamos hacer es que te presentaras haciéndole tú un juicio a Peinado». En referencia a los procesos judiciales que abrió el ex juez Peinado antes de jubilarse contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

Ante las negativas del presidente, Jorge Javier Vázquez le propone participar en la ‘isla de las tentaciones’ junto a su esposa. Una petición que rechaza entre risas y le propone que mejor hagan una sesión de pesas los dos.

Para finalizar la llamada y en ambiente de risas, Jorge Javier le pide a Sánchez que para el debate a cuatro de este jueves no vuelva a ponerse el traje de color verde que utilizó en el anterior cara a cara.