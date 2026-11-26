Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (TEDAX) han detonado este mediodía, pasadas las 13:00 horas, una maleta sospechosa que estaba abandonada en el parking del centro comercial Puerta de Alicante, un espacio comercial y de ocio situado en el barrio de Florida Baja, en el casco urbano de la ciudad de Alicante, según ha confirmado a OKDIARIO fuentes de la Policía Nacional próximas al caso. Con carácter previo a la detonación, los agentes han desalojado el centro comercial como medida preventiva. En el interior de la maleta detonada no había explosivos.

La Policía Nacional ha recibido el aviso en torno a las 11:00 horas de este jueves e inmediatamente ha puesto en marcha un completo dispositivo de carácter preventivo, que ha concluido con la detonación de la maleta. Después, la situación ha vuelto a la normalidad.

Es la tercera vez en los últimos 15 días que la provincia de Alicante vive una situación semejante. El precedente se sitúa pasado día 13 de este mes de noviembre, cuando agentes de la Guardia Civil evacuaron la estación de autobuses de Torrevieja, una localidad turística ubicada situada al sur de la provincia de Alicante, después de las sospechas generadas por una maleta aislada y que no era reclamada por ningún viajero, ante la posibilidad de que contuviera en su interior un artefacto programado para estallar.

Ese mismo día, en Valencia, un instituto de enseñanza media, el de Ciudad del Aprendiz, tuvo que ser temporalmente desalojado, por un tiempo aproximado de una media hora según las fuentes consultadas por OKDIARIO, a causa, en este caso sí, de un aviso de bomba que ha resultado ser finalmente falso. La Policía Nacional desplazó, no obstante, de inmediato, a dos indicativos hasta el centro educativo en que se produjo el falso aviso de bomba que generó el posterior desalojo del citado instituto.