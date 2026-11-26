Con la llegada del frío, los jerséis vuelven a convertirse en una de las prendas imprescindibles del armario. Cómodos, versátiles y fáciles de combinar, son perfectos para completar los estilismos de otoño e invierno sin renunciar a la elegancia. Ahora hay algo tendencia dentro de la moda: cómo atarse el jersey por encima de la camisa.

Cuando las temperaturas cambian a lo largo del día, no siempre apetece llevarlos puestos. Por eso, las expertas en moda han recuperado una fórmula tan práctica como sofisticada: atarse el jersey encima de la camisa para conseguir un look diferente y lleno de personalidad. Esta forma de llevar las prendas por capas, también conocida como layering, permite transformar un conjunto sencillo en una propuesta mucho más interesante. Ansin explica que el layering “Es una técnica de moda que consiste en usar varias capas de ropa que se pueden quitar o añadir fácilmente según la temperatura. No solo es práctico, sino que también es una excelente manera de crear estilos únicos”.

Cómo atarse el jersey por encima de la camisa

No se trata únicamente de tener el jersey a mano por si refresca, sino de utilizarlo como un complemento más del estilismo. La manera de colocarlo, cruzar sus mangas o hacer el nudo puede cambiar por completo el resultado.

Un jersey de punto fino sobre una camisa blanca, por ejemplo, aporta un aire clásico, mientras que uno de mayor volumen puede dar un toque desenfadado a unos vaqueros y una camisa oversize.

El nudo cruzado: la forma más original

La influencer @samira.sfiii comparte una inspiración para los días más fríos que invita a jugar con la colocación del punto. Una alternativa es apostar por el efecto cruzado o diagonal: coloca el jersey sobre los hombros y lleva las mangas hacia el frente, cruzándolas para crear una línea diagonal sobre el pecho.

Ajusta el tejido sin apretar demasiado y deja que el resto de la prenda caiga de forma natural. El resultado es un estilismo diferente, con un aire desenfadado, que convierte el jersey en el protagonista del conjunto.

El nudo lateral para un look caótico

En lugar de anudar las mangas en el centro, desplaza el punto hacia uno de los hombros y realiza un nudo lateral. Esta pequeña variación rompe la simetría del conjunto y consigue un resultado más informal.

Es una buena opción para combinar con camisas amplias y pantalones rectos, especialmente cuando buscas un estilismo cómodo para el día a día.

El jersey enrollado alrededor del cuello

Otra posibilidad es utilizar el jersey como si fuera una bufanda. Coloca la prenda alrededor de los hombros y deja que el cuello quede en la parte posterior. Cruza las mangas por delante y haz un nudo suave, dejando que el tejido caiga sobre el pecho.

Los modelos de punto fino son los más adecuados para evitar demasiado volumen. Además de aportar personalidad, esta forma de llevarlo resulta práctica cuando refresca.

Ideas de looks con camisa y jersey

Para ir a la oficina

Una camisa blanca de corte recto, unos pantalones de pinzas y un jersey fino en tonos gris, beige o azul marino anudado sobre los hombros forman un conjunto elegante y atemporal.

Completa el look con mocasines, un cinturón de piel y un bolso estructurado. Es una alternativa perfecta para un entorno de trabajo que permite vestir informal sin perder sofisticación.

Para un paseo o comida informal

Combina una camisa de rayas oversize con unos vaqueros rectos y unas zapatillas blancas. Añade un jersey de punto en un color que contraste, anudado de manera desenfadada sobre los hombros. Conseguirás un estilismo cómodo, actual y fácil de adaptar a los cambios de temperatura.

Para una cita o una cena

Apuesta por una camisa satinada o de tejido fluido, unos pantalones negros de corte recto y un jersey fino en un tono chocolate, burdeos o crema. El nudo lateral puede aportar un detalle original sin restar elegancia. Unos botines o unos zapatos de tacón bajo completarán el conjunto.

Look para el fin de semana

Una camisa vaquera o de cuadros, unos pantalones de pana y un jersey de lana anudado sobre los hombros son una combinación perfecta para los días más fríos. Añade unas botas cómodas y un abrigo largo para conseguir un estilismo cálido y con personalidad.

Como ves hay cantidad de formas para atarse el jersey por encima de la camisa y luego sus posibles combinaciones para llevar tanto a diario como para alguna fiesta.