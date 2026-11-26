Los calendarios de Adviento se han convertido en uno de los lanzamientos más esperados de la temporada navideña. Lo que comenzó como una cuenta atrás protagonizada por pequeñas chocolatinas ha evolucionado hasta convertirse en una oportunidad para descubrir nuevos productos, probar tratamientos y hacerse con algunos de los favoritos de las grandes firmas. Las marcas de belleza y cosmética aprovechan cada Navidad para presentar ediciones especiales que reúnen maquillaje, perfumes, cuidado facial y corporal en cofres con diferentes formatos y precios. Entre las propuestas de 2026 hay alternativas para distintos presupuestos, desde opciones asequibles hasta ediciones prémium con productos de firmas reconocidas.

Los calendarios de Adviento más deseados

El calendario The FOREO Icons: BEAR 2 Edition es una de las propuestas más exclusivas de esta Navidad. Disponible en El Corte Inglés por 429 euros, incluye el dispositivo BEAR 2 de FOREO, diseñado para trabajar la firmeza del rostro mediante microcorrientes, y está pensado para quienes quieren incorporar tecnología estética a su rutina de cuidado facial. Una opción prémium que apuesta por transformar el calendario de Adviento en una experiencia de belleza de alta tecnología.

Entre las propuestas más llamativas en cuanto a maquillaje se encuentra el calendario de Charlotte Tilbury. Su edición Hollywood Beauty Wonderland tiene un precio aproximado de 215 euros y reúne maquillaje, cuidado facial y accesorios. Entre sus productos destacan el colorete Unreal Blush Healthy Glow Stick, el labial Matte Revolution Pillow Talk Medium y el perfilador Lip Cheat. También incorpora referencias de su conocida línea Magic Cream. Una alternativa para quienes buscan descubrir algunos de los productos más reconocibles de la firma británica.

Por su parte, Maybelline New York apuesta por un calendario de 12 productos con algunos de sus imprescindibles para ojos, labios, rostro y uñas. También merece atención el calendario de Revolution Beauty, con distintas ediciones que incluyen productos de maquillaje y cuidado personal. La firma presenta alternativas como su calendario All Stars y otras versiones temáticas, algunas de ellas con precios que rondan los 50-60 euros.

El calendario de Adviento de KIKO Milano incluye 24 sorpresas de maquillaje, cuidado facial y accesorios por 159 euros, con un valor total de 286,26 euros. Entre sus productos destacan labiales, máscaras de pestañas, sombras, coloretes, iluminadores y una minitalla de perfume. También incorpora su conocido gloss 3D Hydra Lipgloss y una paleta de nueve sombras. Uno de sus atractivos es su estuche de diseño dorado, con cajones extraíbles y reutilizable como joyero u organizador de belleza una vez terminada la Navidad.

Cosmética y cuidado de la piel para regalar

Quienes prefieren dedicar diciembre a descubrir tratamientos encontrarán propuestas interesantes en marcas especializadas en cuidado facial y corporal. Rituals vuelve con sus calendarios de Adviento, que combinan productos para el cuerpo, fragancias y artículos para el hogar. Su edición clásica aparece comercializada en torno a los 89,90 euros, mientras que también existen versiones prémium con un precio superior. Una de sus particularidades es su presentación decorativa, pensada para convertirse en parte de la decoración navideña.

L’Occitane es otra de las firmas que apuesta por este formato, con un calendario dedicado a sus productos de belleza y cuidado corporal. Su precio ronda los 99 euros. En una línea similar se encuentra Nuxe, cuyo calendario reúne 24 sorpresas relacionadas con el cuidado facial y corporal y aparece en tiendas por unos 84,95 euros.

Yves Rocher presenta dos calendarios de Adviento para 2026, ambos con 24 sorpresas de belleza. La versión clásica cuesta 49,99 euros e incluye cinco productos en tamaño estándar, once novedades y siete ediciones limitadas de Navidad. Para quienes buscan una experiencia más completa, el calendario prémium, por 99,99 euros, reúne 16 productos en tamaño estándar, cinco ediciones especiales y tres accesorios. Ambos combinan cuidado facial, maquillaje, productos de baño y ducha y tratamientos capilares.

A estas alternativas se suman los calendarios de Nivea (alrededor de 45 euros), Payot (67,80 euros), Korres (54,95 euros) y Alfaparf Milano (55,25 euros). Este último está especialmente dirigido a quienes quieren incorporar a su rutina productos para el cabello.

El calendario de Adviento de Secretos del Agua cuesta 305 euros y propone 24 días de descubrimientos a través de productos y rituales de cuidado facial, corporal y capilar. Incluye 24 referencias en formatos de entre 10 y 50 ml, entre ellas cremas, limpiadores, exfoliantes, champús y tratamientos, además de cuatro elementos naturales: cuarzo Herkimer, maíz azul, vellón de lana y una vela. Una propuesta de cosmética natural, fabricada en España y pensada para descubrir el universo de la firma a través de diferentes experiencias de belleza.

El calendario de MiiN Cosmetics 2026 es una de las propuestas imprescindibles para las amantes de la cosmética coreana. Por 199,99 euros, reúne 24 sorpresas de belleza, con un contenido valorado en 410 euros y 14 productos en tamaño completo. Incluye referencias de marcas como Round Lab, VT Cosmetics, Klairs, Benton y Mixsoon, además de tratamientos capilares, maquillaje y accesorios. Entre sus protagonistas destacan fórmulas con retinal, PDRN, vitamina C, niacinamida y centella asiática, con las que descubrir diferentes pasos de una rutina K-Beauty.

Perfumes, maquillaje prémium y ediciones especiales

En el segmento de lujo también hay calendarios que convierten la cuenta atrás navideña en una oportunidad para descubrir fragancias y cosméticos de alta gama. Armani Beauty comercializa una edición que alcanza aproximadamente los 288 euros, mientras que M·A·C Cosmetics presenta su Holiday Mystery Must-Haves por unos 225 euros.

Fenty Beauty propone una versión de 12 días, con productos de maquillaje y cuidado de la piel, cuyo precio ronda los 132 euros. También destaca Maison Margiela con una edición de siete días de su línea Replica, disponible por unos 92 euros.

El calendario de Adviento de Acqua di Parma es una de las propuestas más exclusivas de la Navidad, con un precio de 730 euros. Bajo el nombre Grand Hotel Sprezzatura, su diseño reproduce un hotel imaginario situado en los Dolomitas italianos, ilustrado por el artista Agostino Iacurci y decorado con detalles dorados. En su interior esconde 24 sorpresas que incluyen fragancias icónicas en formato miniatura, cremas de manos, jabones, productos corporales y velas aromáticas. Entre ellas destacan Colonia, Buongiorno, Arancia di Capri, Magnolia Infinita y Oud, además de una fragancia Colonia Il Profumo de 50 ml.

Para quienes buscan propuestas diferentes, 3INA presenta The Advent Bag, un calendario valorado en unos 240 euros y comercializado por aproximadamente 149,95 euros. Lookfantastic también cuenta con su conocido calendario multimarca, con productos de diferentes categorías de belleza y un precio publicado de unos 140 euros.

El calendario de Adviento El Joyero Guerlain x Germanier cuesta 620 euros y reúne 25 sorpresas de belleza y perfumería. Diseñado en colaboración con el creador Kévin Germanier, presenta un exterior de terciopelo azul noche y un interior lleno de color. En su interior incluye perfumes de las colecciones L’Art & La Matière y Aqua Allegoria, miniaturas de Shalimar y L’Heure Bleue, cuatro velas perfumadas, productos de la línea Abeille Royale, polvos Terracotta, máscara de pestañas y una barra de labios Rouge G. Una edición limitada que combina algunos de los grandes iconos de la maison francesa con una presentación concebida como un auténtico joyero.

Opciones económicas y calendarios para todos los gustos

No todas las propuestas requieren una gran inversión. Essence presenta Baked With Love, su calendario de 2026 con 24 sorpresas y un precio de 34,99 euros. Catrice apuesta por House of Gold, una edición con maquillaje y accesorios. También encontramos el calendario de IDC Institute, con una versión masculina de 24 días que ronda los 15,95 euros. En este mismo segmento se sitúan MYA Cosmetics, con 24 Beauty Surprises por unos 17,95 euros, y Magic Studio, que comercializa diferentes versiones de sus calendarios por precios que parten de aproximadamente 11 euros. Son alternativas para quienes quieren disfrutar de la cuenta atrás sin gastar demasiado.

También hay propuestas para quienes quieren ir más allá del maquillaje. Medavita presenta Fairy Tale of Beauty, un calendario centrado en el cuidado del cabello y el cuerpo, con un precio aproximado de 101 euros. Por su parte, Douglas Collection cuenta con una edición dedicada al cuidado de la piel, mientras que ESPA propone un calendario con productos de bienestar y cuidado corporal.

Las grandes firmas internacionales también se suman

Entre los calendarios que completan la selección internacional destacan los de Lancôme, con una combinación de perfumes, maquillaje y tratamientos; Dior, que presenta una espectacular edición en forma de estrella; y Yves Saint Laurent Beauty. También figuran las propuestas de Sisley Paris, Dolce & Gabbana Beauty, Clarins, Glossybox, Space NK, Cult Beauty y Liberty London. Algunas de estas últimas se comercializan principalmente en Reino Unido y sus precios y disponibilidad pueden variar según el país.

En España, además, conviene seguir las novedades de las grandes cadenas de perfumería. Primor, Druni, Marvimundo y Perfume’s Club reúnen calendarios de distintas marcas, con opciones que van desde pequeños cofres económicos hasta selecciones prémium. Entre sus referencias aparecen también Bourjois, Kiehl’s, Symbiosis Skincare, Parfums de Marly, Xerjoff y Korean Skincare, ampliando todavía más las posibilidades para quienes buscan una cuenta atrás navideña dedicada a la belleza.